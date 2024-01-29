Политика

Борис Елкин: Уже не первый раз выбираю ДЭГ

Заявку на участие в дистанционно электронном голосовании подал глава Пскова Борис Елкин. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«В марте этого года в нашей стране состоится одна из самых важных избирательных кампаний – выборы президента Российской Федерации. Каждый гражданин России может выбрать, каким способом отдать свой голос: на участке или дистанционно. Лично я уже не первый раз выбираю дистанционное электронное голосование. С помощью ДЭГ голосовал на выборах депутатов Псковской городской Думы в 2022 году и в прошлом году – на выборах губернатора Псковской области», - отметил Борис Елкин.

По мнению главы Пскова, ДЭГ - это современно, удобно и прозрачно. «Ты не привязан ни к избирательному участку, ни ко времени, ни к месту. Не отрываясь от работы или домашних дел, можно и зарегистрироваться, и проголосовать», - пояснил он.

Напомним, заявление на ДЭГ можно подать до 11 марта на портале gosuslugi.ru. Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.