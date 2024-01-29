Борис Елкин: Уже не первый раз выбираю ДЭГ

Заявку на участие в дистанционно электронном голосовании подал глава Пскова Борис Елкин. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
По мнению главы Пскова, ДЭГ - это современно, удобно и прозрачно. «Ты не привязан ни к избирательному участку, ни ко времени, ни к месту. Не отрываясь от работы или домашних дел, можно и зарегистрироваться, и проголосовать», - пояснил он.
Напомним, заявление на ДЭГ можно подать до 11 марта на портале gosuslugi.ru. Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.