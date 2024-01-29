ДЭГ повысит явку на выборах президента — Наталья Исакова

Дистанционное электронное голосование повысит явку на выборах президента России в Псковской области. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразила член Общественной палаты РФ от Псковской области, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.
По ее мнению, ДЭГ может привлечь к участию в голосовании молодых людей. «Для молодежи ДЭГ интересно, для них уже классическая традиция пойти на участок — диковата, а вот с гаджета проголосовать — такая возможность, думаю, завлечет наших молодых избирателей», - пояснила она.
Также Наталья Исакова заметила, что ДЭГ удобен для тех избирателей, которые живут не по месту регистрации. «Они смогут реализовать свое избирательное право, находясь даже в другом регионе. Думаю, это точно расширит явку на этих выборах», - заключила член Общественной палаты РФ от Псковской области.
Напомним, подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открылась 29 января. 15-17 марта состоятся выборы президента России.