Политика

ДЭГ повысит явку на выборах президента — Наталья Исакова

Дистанционное электронное голосование повысит явку на выборах президента России в Псковской области. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразила член Общественной палаты РФ от Псковской области, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

«Я предпочту голосовать через ДЭГ. Таким способом я уже неоднократно голосовала — ранее ДЭГ применяли на выборах в Псковскую городскую Думу и на выборах губернатора Псковской области. Могу сказать, что это достаточно удобно. Во-первых, тебе не нужно никуда идти, не нужно тратить время, ты можешь сделать свой выбор, когда удобно. Во-вторых, за технологиями — будущее, электронные технологии уже очень плотно вошли в нашу жизнь, и я думаю, что в избирательный процесс они тоже входят постепенно, а когда-то они станут основными», - сказала Наталья Исакова.

По ее мнению, ДЭГ может привлечь к участию в голосовании молодых людей. «Для молодежи ДЭГ интересно, для них уже классическая традиция пойти на участок — диковата, а вот с гаджета проголосовать — такая возможность, думаю, завлечет наших молодых избирателей», - пояснила она.

Также Наталья Исакова заметила, что ДЭГ удобен для тех избирателей, которые живут не по месту регистрации. «Они смогут реализовать свое избирательное право, находясь даже в другом регионе. Думаю, это точно расширит явку на этих выборах», - заключила член Общественной палаты РФ от Псковской области.

Напомним, подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открылась 29 января. 15-17 марта состоятся выборы президента России.