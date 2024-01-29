«Гонки по вертикали»: междусобойчики недели, страсти по Надеждину и «Здрасьте, я Настя!». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».
Центральные темы выпуска:
- Полтора месяца до выборов: Машков вместо Путина, страсти по Надеждину и параллельные прямые, от которых требуется пересечься.
- Междусобойчики недели. Что происходит в псковских региональных отделениях партий?
- «Здрасьте, я Настя!» В Пскове побывала лидер молодежного крыла «Справедливой России», доверенное лицо президента на выборах Анастасия Павлюченкова. Зачем приезжала и что тут делала, она рассказала в эксклюзивном интервью «ПЛН FM».
С текстовой версией можно ознакомиться по ссылке ниже.