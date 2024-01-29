Политика

Представители «Единой России» собрали почти 2,1 миллиона подписей в поддержку Владимира Путина

Представители «Единой России» собрали почти 2,1 миллиона подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента. Итоги сбора подписей на площадках партии подвели на заседании Президиума Генсовета. Подписная кампания проходила с 23 декабря по 21 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, кульминацией процедуры стал Единый день сбора подписей, который прошел на всех площадках партии 16 января.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

«Нашими партийцами собрано без малого 2,1 миллионов подписей (за весь период — прим. ред.). Назову регионы-лидеры — Кемеровская область, где было собрано более 74 тысяч подписей; Чувашская Республика — 64 тысячи и Республика Башкортостан, где собрали 58,5 тысяч подписей», — отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что в Единый день сбора подписей работали около четырёх тысяч пунктов сбора — региональные и местные исполкомы, общественные приёмные, штабы общественной поддержки и МГЕР.

«В этот день было собрано рекордное число подписей — 316 тысяч», — сообщил Андрей Турчак.

На удалённых территориях, где нет представительств «Единой России», волонтёры партии собирали подписи по месту жительства избирателей.

«Регионы-лидеры, которые собрали больше всего подписей именно 16 января: Ставропольский край, Республика Крым, Хабаровский край, Ненецкий автономный округ, Томская область, Алтайский край, Нижегородская область, Оренбургская область, Чувашская Республика и Тюменская область», — сказал секретарь Генсовета.

Также на Президиуме Генсовета определили план работы по Году первичных отделений «Единой России» и приняли решение о создании совета «первичек». Он позволит секретарям принимать более активное участие в выработке партийных решений на федеральном уровне.

«В него войдут наиболее эффективно работающие на местах коллеги. Они будут формулировать предложения, основываясь на своем опыте, по партстроительству, работе с избирателями, актуальной в регионах повестке. Это будет канал оперативной "обратной связи" между секретарями первичек и руководством партии», — сообщил секретарь Генсовета.

В течение 2024 года также пройдет серия региональных и федеральных мероприятий, где секретари первичных отделений смогут напрямую обсудить с руководством партии различные вопросы. В ближайшее время также будут организованы региональные форумы «первичек». Помимо этого, состоятся региональные конкурсы для секретарей «первичек» по различным номинациям и общероссийский конкурс лучших практик реализации народной программы. Он пройдет под патронажем председателя партии Дмитрия Медведева.

Сбор подписей в Псковской области прокомментировал председатель Псковского областного Собрания депутатов, руководитель Штаба общественной поддержки, заместитель секретаря Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Котов.

«Огромное количество жителей региона выразило желание поддержать выдвижение Владимира Путина на выборах президента Российской Федерации. Чтобы надлежащим образом организовать пикеты и дать людям возможность прийти и оставить свою подпись в удобном месте и в удобное время, был организован сбор подписей в торговых центрах в городе Пскове, в Великих Луках, в районных центрах нашей области. Участие в сборе подписей приняло большое количество волонтеров, предварительно прошедших обучение, свою помощь предлагали общественники и неравнодушные активные граждане. Были охвачены самые отдаленные территории нашего региона: организован выезд на острова в Псковском озере, жители которых тоже хотели поддержать нашего лидера. Единый день сбора подписей на площадках Штаба общественной поддержки и общественных приемных во всех муниципалитетах области провела партия "Единая Россия" – и в этот день, и в каждый другой люди приходили, оставляли подписи», – подчеркнул Александр Котов.