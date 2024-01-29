Политика

Разнообразие представительства партий в Псковской области увеличилось — Александр Серавин

Разнообразие представительства политических партий в выборных органах власти Псковской области в последние годы увеличилось. Об этом заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин сообщил в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Не соглашусь с мнением, что в регионе зачистили политический ландшафт. Цифры говорят о том, что разнообразие представительства партий, например, в горсовете, - увеличилось по сравнению, например, с прошлыми событиями. Это очень важно. Чем более разнообразно представительство партий, представительство различных мнений, тем интереснее, тем динамичнее происходит и дискуссия внутри парламентов, и важно представительство разных мнений избирателей», - сказал Александр Серавин.

По мнению гостя студии, многие политики сегодня рвутся к славе и власти на федеральном уровне, но забывают работать на местах.

«У нас зарегистрирован в регионе не один десяток партий, а по сути, как было сказано одним из гениев политической мысли, партия - это фактически инструмент для политической борьбы, партии должны участвовать в ней. Я всегда говорю о том, что у нас получается так, что появляются определенные партии, которые терпят поражения, потому что им больше интересно попасть в софиты федеральных и московских Telegram-каналов. Они как-то сразу хотят на Олимп, забывая о том, что любая партия должна, в первую очередь, строиться на представительстве мнения населения. И поэтому любая партия, если она хочет быть качественным участником политических процессов, должна заниматься работой с людьми на местах, в муниципальных органах власти», - подчеркнул Александр Серавин.