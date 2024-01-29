Разнообразие представительства партий в Псковской области увеличилось — Александр Серавин

Разнообразие представительства политических партий в выборных органах власти Псковской области в последние годы увеличилось. Об этом заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин сообщил в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По мнению гостя студии, многие политики сегодня рвутся к славе и власти на федеральном уровне, но забывают работать на местах.
«У нас зарегистрирован в регионе не один десяток партий, а по сути, как было сказано одним из гениев политической мысли, партия - это фактически инструмент для политической борьбы, партии должны участвовать в ней. Я всегда говорю о том, что у нас получается так, что появляются определенные партии, которые терпят поражения, потому что им больше интересно попасть в софиты федеральных и московских Telegram-каналов. Они как-то сразу хотят на Олимп, забывая о том, что любая партия должна, в первую очередь, строиться на представительстве мнения населения. И поэтому любая партия, если она хочет быть качественным участником политических процессов, должна заниматься работой с людьми на местах, в муниципальных органах власти», - подчеркнул Александр Серавин.