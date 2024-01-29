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Политика

Блогер Рада Русских сдала в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента

01.02.2024 08:51|ПсковКомментариев: 0

Самовыдвиженец, бьюти-блогер Рада Русских подала в Центризбирком документы и подписи избирателей в поддержку ее выдвижения для регистрации кандидатом на выборах президента 31 января.

Фото: ЦИК

Русских и несколько ее представителей принесли в ЦИК три коробки с подписями избирателей, сообщает «Интерфакс».

Как самовыдвиженец она должна сдать не меньше 300 тысяч и не больше 315 тысяч подписей, причем на один регион России должно приходиться не более 7 500 подписей.

Напомним, 31 января в 18:00 по московскому времени в Центризбиркоме истек срок приема подписных листов от претендентов на участие в президентских выборах. Проверка сданных документов завершится 10 февраля. 

Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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