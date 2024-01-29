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Политика

Почти 20 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали жители Псковской области

02.02.2024 11:47|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области продолжается регистрация на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на президентских выборах в 2024 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, в настоящий момент такой способ волеизъявления выбрали почти 20 тысяч жителей региона.

Регистрация в ДЭГ ведется по 11 марта. После этой даты участников ДЭГ вычеркнут из списков на избирательных участках — двойное голосование будет исключено. По всем возникающим вопросам избиратели могут проконсультироваться по телефону горячей линии Избирательной комиссии региона: 8 (800) 222-72-60.

Отметим, что выборы президента Российской Федерации пройдут в трехдневном формате — 15, 16 и 17 марта 2024 года. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет применяться в 29 субъектах РФ, в том числе в Псковской области.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание рабочей группы по подготовке к президентским выборам, где обозначил основные задачи в части обеспечения безопасности и бесперебойной работы избирательных комиссий. 

Поквартирное информирование избирателей в Псковской области пройдет с 17 февраля по 7 марта. Члены участковых избирательных комиссий придут к избирателям и проинформируют о всех способах голосования за кандидатов.

Теги: #выборы президента #ДЭГ
Источник: Псковская Лента Новостей
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