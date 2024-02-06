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Политика

«Дневной дозор»: Набор кандидатов в президенты – все ли довольны?

07.02.2024 14:46|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Набор кандидатов в президенты – все ли довольны?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Процесс выдвижения кандидатов на мартовские выборы главы государства практически завершился. Первоначальный список «кандидатов в кандидаты» успел поредеть примерно на 50%. На минувшей неделе один за другим посыпались многочисленные самовыдвиженцы. В их числе ожидаемо оказались «новички», например, бьюти-блогер и эзотерик Рада Русских, которая, по её словам, в этом году поставила перед собой цель лишь «отметиться первично в политической повестке».

Предпочли «сложить оружие в этой политической гонке» и «ветераны политфронтов». Например, Сергей Бабурин (председатель партии «Российский общенародный союз»), который заседал ещё в верховном совете РСФСР, неоднократно становился депутатом Госдумы и вице-спикером. Усилиями активистов и волонтёров он собрал необходимые для его регистрации подписи, но после сам снял свою кандидатуру с выборов. Вслед за Сергеем Бабуриным свою кандидатуру снял и Андрей Богданов, председатель Российской партии свободы и справедливости. Дело в том, что в иностранном банке у него нашёлся незакрытый счёт.

На грани выбывания оказался и Борис Надеждин – самовыдвиженец, представлявший интерес для либеральной оппозиции. Из потенциальных кандидатов в президенты он оказался единственным, кто заявил выступал против СВО. На этом фоне он стал одной из фигур, наиболее активно обсуждаемых политическими аналитиками и Telegram-политологами. Шансы на то, сможет ли Борис Надеждин получить статус кандидата, обсуждали все. Но на днях стало известно, что в подписных листах претендента 15% подписей – брак. И это при том, что допустимо лишь 10. Проверяющие заявили, что команда Надеждина предоставила подписи от людей, которых уже нет в живых. Политик с такими выводами не согласился, попросил больше времени, чтобы изучить претензии к подписям и подготовить возражения.

Если к этой просьбе не прислушаются, процедуру регистрации кандидатов на должность президента РФ Центральная Избирательная Комиссия может завершить 7 февраля. На этом фоне мы решили узнать у лидеров политических партий, общественников, наблюдателей и представителей СМИ, насколько их удовлетворяет набор кандидатов. О том, насколько предстоящие президентские выборы обещают быть конкурентными, сегодня в программе «Дневной Дозор».

Не все самовыдвиженцы шли на выборы президента, чтобы одержать победу и продвинуть свою политическую программу. Некоторые из них стремились в первую очередь привлечь к себе внимание. И тем не менее, смелость самовыдвиженцев вызывает уважение – призналась председатель Общественной палаты Псковской области, заместитель руководителя штаба по наблюдению за выборами Наталья Горбачева. По её мнению, сейчас кандидаты представляют разные слои общества.

«Наши граждане смело пошли на это мероприятие, но некоторые, видимо, конъюнктурно, чтобы попиариться. Но, с другой стороны, почему бы и нет? Хотя во время прошлой кампании я, конечно, была возмущена появлением Ксении Собчак, но она это и подтвердила. Начинают говорить, что вот, один кандидат. Нет, не один. Есть достаточно серьезные фигуры. Поэтому выборы будут интересные. Интересно будет, сколько процентов получит каждый выдвиженец за смелость».

Процесс выдвижения пока официально не завершён, напомнил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба. Псковский регион» Илья Стрелков. Он добавил: мартовские выборы будут конкурентными во-первых, потому что кандидат на них не один, а во-вторых, потому что до сих пор не ясно, кто из претендентов займёт второе место. Так, если ранее ожидалась «жесткая борьба между КПРФ и ЛДПР», то сейчас активно начинают работать «Новые люди». Не исключено, что кандидат от этой партии, Владислав Даванков, также попытается побороться за второе место, предположил Илья Стрелков.

«У нас же под вопросом еще четыре кандидата. Претенденты в кандидаты – это Рада Русских, Баташев, Малинкович и Надеждин. Официального решения ЦИК РФ по ним на данный момент нет. Есть предварительное заключение по качеству их подписей, но из президентской гонки они еще окончательно не выпали. У нас существует четыре зарегистрированных кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков. Они уже точно попадут в президентскую гонку. Два кандидата - это выборы конкурентные, а у нас их четыре. И поверьте, все будут представлять разные слои общества. Например, судя по кампании Владислава Даванкова, речь будет идти о более молодом электорате, борьба за него. Николай Харитонов - те самые слои пенсионного возраста, возрастные люди. Леонид Слуцкий, я думаю, это средний класс и средний возраст избирателя. Владимир Путин, я думаю, будет настроен на борьбу за электорат по всем этим категориям».

В плане легитимности, равно как и в плане конкурентности, к предстоящим президентским выборам вопросов нет - на них будут представлены кандидаты от всех основных партий, подчеркнул депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Он добавил, что не сомневается в том, что действующий президент Владимир Путин наберёт большинство голосов. Однако у тех россиян, кто хочет проголосовать по-другому, будет такая возможность.

«Я считаю, что самое главное для партии "Единая Россия" - это то, что зарегистрирован наш кандидат, которого мы поддержали. Это действующий президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Что касается остальных кандидатов, они представляют основные фракции в Государственной Думе, они представляют свой электорат, который их поддерживал на последних парламентских выборах».

Политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей, заслуженный работник средств массовой информации Псковской области Александр Савенко, отвечая на вопрос о конкурентности предстоящих выборов, напомнил, что всегда выступает за максимально полное представительство во время этого процесса. Проще говоря, чем больше кандидатов – тем лучше.

«Для любой группы избирателей должен быть свой кандидат. Поэтому о вероятном отказе в регистрации кандидатом Бориса Надеждина, этой последней надежды либеральной оппозиции, могу говорить только с сожалением. Каковы бы ни были причины. В целом, не могу сказать, что у любой из социальных групп есть тот самый ее кандидат. Означает ли это и предсказуемость главного итога выборов, что они не конкурентные и лишены интриги? Нет. Определенная интрига есть. Вызовов хватает и для власти, которая решает задачи по обеспечению легитимности, высокой явки, рекордного уровня поддержки действующего президента. И для оппозиции. Между кандидатами от парламентских партий развернется борьба за второе и третье места. КПРФ, ЛДПР и "Новые люди" борются не только за голоса избирателей и итоговые места, а за пролонгацию своего места в политической системе, сохранения и укрепления позиций. Резюмируя, скажу так: ждать какого-то идеального списка кандидатов и поэтому не участвовать в голосовании не надо. Выбор есть. Участвовать в голосовании 15-17 марта надо, а больше узнать о кандидатах и ходе кампании вы можете из публикаций на Псковской Ленте Новостей».

Тем временем депутат Собрания депутатов сельского поселения «Завеличенская волость» от партии «Яблоко», член команды Бориса Надеждина Николай Кузьмин предстоящие выборы конкурентными не считает. По его словам, конкуренция предполагает наличие разных точек зрения. А сейчас же на политической арене, подчеркнул Николай Кузьмин, есть один лидер и «три кандидата от партий, которые ему подыгрывают».

«Конкурентные выборы так не выглядят, как сейчас происходит в России. По моему мнению, количество кандидатов сегодня регулируется. Этому дадим допуск, этому не дадим. Даже по сбору подписей видно, что некоторые якобы сдают как Бабурин, как Богданов, как Малинкович по 100 тысяч подписей, но мы отлично понимаем на примере Бориса Надеждина, что собрать 100 тысяч подписей так, чтобы это никто не видел, невозможно. То есть это имитация. Кого-то мы допустим, кого-то не допустим. И то, что не допустили или якобы снялся Богданов, Бабурин, якобы кто-то еще снялся - это большая игра. Никто не собирается выигрывать, кроме Надеждина. Допустят ли Надеждина, я не знаю, как проверят подписи. Вот сейчас оказалось, что, допустим, кто-то писал Ростов-на-Дону, а ЦИК считает, что адрес написан Ростов на дому, мол, это ошибка. Такие ошибки, наверное, Надеждин сможет отбить, но об этом мы узнаем либо 7, либо 10 февраля».

Исходя из тех кандидатов, которых уже зарегистрировал ЦИК, можно сказать о том, что президентские выборы будут конкурентными, выразил уверенность политолог, руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский. Говоря о самовыдвиженцах, которые не сумели собрать подписи или «посыпались» по другим причинам, он поднял тему «политического хайпа». Многие из тех, кто претендовал на участие в выборах в качестве кандидата, уверен Андрей Маковский, знали, что не смогут добиться успеха на этом поприще, так что собирались просто «раскрутить свой политический бренд».

«Конечно, для партии "Новые люди" самое важное, что там есть Владислав Даванков, это представитель от нашей партии, и он как раз представляет интересы молодежи, креативных людей, людей, которые хотят обновления и которые будут голосовать за новое. Собственно, Владислав Даванков это и есть то новое лицо в политике, в большой федеральной политике, которое мы все так долго ждали. История самовыдвижения на выборах всегда очень сложная, морально сложная. Это история, прежде всего, конечно же, политического хайпа. Потому что у каждого политика, наверное, есть воображаемые политические акции после такой дистанции, пусть ты собрал подписи, пусть даже если достаточное количество с браком, твои политические акции увеличится, о тебе будут говорить, тебя будут знать, и, собственно говоря, ты будешь востребован на политической арене».

Набор кандидатов на президентских выборах 2024 года представляет все слои населения. Такую точку зрения озвучил российский политолог Евгений Минченко. В ответ на просьбу оценить политическую активность самовыдвиженцев, он подчеркнул, что каждый из них решал свои задачи.

«Есть действующая власть и широкая коалиция вокруг Владимира Путина, есть радикально левые, соответственно, КПРФ. Есть, грубо говоря, условно, такие радикальные патриоты, представленные Леонидом Слуцким. Ну и есть такой прогрессивный слой, представленный Владиславом Даванковым. Собственно, весь идеологический спектр представлен. Рада Русских решала задачи бизнеса. Надеждин хотел вернуть себя в актуальную политику; из такого телевизионного эксперта снова стать активным участником политической деятельности. У Баташева его классическая экологическая повестка. Каждый решал свои задачи».

Выборы президента – всегда заметное событие в стране. Стать причастным к нему желают не только опытные политики, но и новички. Конкуренция подразумевает соперничество. Соперники у действующего главы государства будут и представляют они разные слои и группы нашего общества, широкий политический спектр. А вот как сложится ситуация по итогам голосования, зависит от самих россиян и их политической активности. К слову, отдать свой голос жители Псковской области смогут не только очно, на своих избирательных участках, но и онлайн, посредством дистанционного электронного голосования. Регистрация на него уже идёт и продолжится до 11 марта.

Светлана Пикалёва

Теги: #выборы президента #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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