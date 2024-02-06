«Дневной дозор»: Набор кандидатов в президенты – все ли довольны?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Набор кандидатов в президенты – все ли довольны?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Процесс выдвижения кандидатов на мартовские выборы главы государства практически завершился. Первоначальный список «кандидатов в кандидаты» успел поредеть примерно на 50%. На минувшей неделе один за другим посыпались многочисленные самовыдвиженцы. В их числе ожидаемо оказались «новички», например, бьюти-блогер и эзотерик Рада Русских, которая, по её словам, в этом году поставила перед собой цель лишь «отметиться первично в политической повестке».
Предпочли «сложить оружие в этой политической гонке» и «ветераны политфронтов». Например, Сергей Бабурин (председатель партии «Российский общенародный союз»), который заседал ещё в верховном совете РСФСР, неоднократно становился депутатом Госдумы и вице-спикером. Усилиями активистов и волонтёров он собрал необходимые для его регистрации подписи, но после сам снял свою кандидатуру с выборов. Вслед за Сергеем Бабуриным свою кандидатуру снял и Андрей Богданов, председатель Российской партии свободы и справедливости. Дело в том, что в иностранном банке у него нашёлся незакрытый счёт.
На грани выбывания оказался и Борис Надеждин – самовыдвиженец, представлявший интерес для либеральной оппозиции. Из потенциальных кандидатов в президенты он оказался единственным, кто заявил выступал против СВО. На этом фоне он стал одной из фигур, наиболее активно обсуждаемых политическими аналитиками и Telegram-политологами. Шансы на то, сможет ли Борис Надеждин получить статус кандидата, обсуждали все. Но на днях стало известно, что в подписных листах претендента 15% подписей – брак. И это при том, что допустимо лишь 10. Проверяющие заявили, что команда Надеждина предоставила подписи от людей, которых уже нет в живых. Политик с такими выводами не согласился, попросил больше времени, чтобы изучить претензии к подписям и подготовить возражения.
Если к этой просьбе не прислушаются, процедуру регистрации кандидатов на должность президента РФ Центральная Избирательная Комиссия может завершить 7 февраля. На этом фоне мы решили узнать у лидеров политических партий, общественников, наблюдателей и представителей СМИ, насколько их удовлетворяет набор кандидатов. О том, насколько предстоящие президентские выборы обещают быть конкурентными, сегодня в программе «Дневной Дозор».
Не все самовыдвиженцы шли на выборы президента, чтобы одержать победу и продвинуть свою политическую программу. Некоторые из них стремились в первую очередь привлечь к себе внимание. И тем не менее, смелость самовыдвиженцев вызывает уважение – призналась председатель Общественной палаты Псковской области, заместитель руководителя штаба по наблюдению за выборами Наталья Горбачева. По её мнению, сейчас кандидаты представляют разные слои общества.
Процесс выдвижения пока официально не завершён, напомнил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба. Псковский регион» Илья Стрелков. Он добавил: мартовские выборы будут конкурентными во-первых, потому что кандидат на них не один, а во-вторых, потому что до сих пор не ясно, кто из претендентов займёт второе место. Так, если ранее ожидалась «жесткая борьба между КПРФ и ЛДПР», то сейчас активно начинают работать «Новые люди». Не исключено, что кандидат от этой партии, Владислав Даванков, также попытается побороться за второе место, предположил Илья Стрелков.
В плане легитимности, равно как и в плане конкурентности, к предстоящим президентским выборам вопросов нет - на них будут представлены кандидаты от всех основных партий, подчеркнул депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Он добавил, что не сомневается в том, что действующий президент Владимир Путин наберёт большинство голосов. Однако у тех россиян, кто хочет проголосовать по-другому, будет такая возможность.
Политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей, заслуженный работник средств массовой информации Псковской области Александр Савенко, отвечая на вопрос о конкурентности предстоящих выборов, напомнил, что всегда выступает за максимально полное представительство во время этого процесса. Проще говоря, чем больше кандидатов – тем лучше.
Тем временем депутат Собрания депутатов сельского поселения «Завеличенская волость» от партии «Яблоко», член команды Бориса Надеждина Николай Кузьмин предстоящие выборы конкурентными не считает. По его словам, конкуренция предполагает наличие разных точек зрения. А сейчас же на политической арене, подчеркнул Николай Кузьмин, есть один лидер и «три кандидата от партий, которые ему подыгрывают».
Исходя из тех кандидатов, которых уже зарегистрировал ЦИК, можно сказать о том, что президентские выборы будут конкурентными, выразил уверенность политолог, руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский. Говоря о самовыдвиженцах, которые не сумели собрать подписи или «посыпались» по другим причинам, он поднял тему «политического хайпа». Многие из тех, кто претендовал на участие в выборах в качестве кандидата, уверен Андрей Маковский, знали, что не смогут добиться успеха на этом поприще, так что собирались просто «раскрутить свой политический бренд».
Набор кандидатов на президентских выборах 2024 года представляет все слои населения. Такую точку зрения озвучил российский политолог Евгений Минченко. В ответ на просьбу оценить политическую активность самовыдвиженцев, он подчеркнул, что каждый из них решал свои задачи.
Выборы президента – всегда заметное событие в стране. Стать причастным к нему желают не только опытные политики, но и новички. Конкуренция подразумевает соперничество. Соперники у действующего главы государства будут и представляют они разные слои и группы нашего общества, широкий политический спектр. А вот как сложится ситуация по итогам голосования, зависит от самих россиян и их политической активности. К слову, отдать свой голос жители Псковской области смогут не только очно, на своих избирательных участках, но и онлайн, посредством дистанционного электронного голосования. Регистрация на него уже идёт и продолжится до 11 марта.
Светлана Пикалёва