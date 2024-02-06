Политика

Петр Алексеенко: Главная интрига — кто станет президентом РФ

Главная интрига на выборах президента России разворачивается в борьбе не за второе, а за первое место, считает первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко. Об этом он заявил в программе «Армрестлинг» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я бы хотел сказать, что главная интрига — не кто станет вторым, а кто станет президентом РФ. КПРФ настроена на победу, и наша предвыборная программа так и называется — "программа победы"», — заявил Петр Алексеенко.

По его словам, КПРФ готова бороться за победу на выборах, составив конкуренцию действующему президенту и кандидату Владимиру Путину.

Второй гость студии — региональный координатор ЛДПР Антон Минаков — в ответ поставил под сомнение шансы КПРФ и отметил, что ЛДПР в ближайшей перспективе начнет набирать на выборах больше голосов, чем коммунисты. По его наблюдениям, такая тенденция складывается в последние десятилетия.

«10-15 лет назад у КПРФ был большой отрыв от ЛДПР, вы в три раза опережали нас. А давайте возьмем данные предыдущего года — разрыв между КПРФ и ЛДПР сократился до минимума, достаточно построить график, как растут голоса ЛДПР и падают голоса КПРФ», - сказал он.