Политика

Двух доверенных лиц Леонида Слуцкого в Псковской области назвал Антон Минаков

В настоящий момент выдвинуты четыре доверенных лица кандидата на выборах президента России Леонида Слуцкого в Псковской области. Об этом заявил региональный координатор ЛДПР Антон Минаков в программе «Армрестлинг» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Выдвинуто четыре доверенных лица, в дебатах будут участвовать двое — это Владимир Ефимов, координатор первичек, и член молодежного парламента Мария Калашникова», - сказал Антон Минаков.

Ранее сообщалось, что доверенными лицами кандидата от КПРФ Николая Харитонова в Псковской области стали три коммуниста.