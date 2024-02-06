Политика

«Армрестлинг»: КПРФ vs ЛДПР на президентских выборах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Армрестлинг», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 февраля.

Спецвыпуск посвящен главному политическому событию года – выборам президента России. Одна из основных интриг избирательной кампании – кто станет вторым по результатам голосования 15-17 марта и чем закончится извечный спор кандидатов от КПРФ и ЛДПР?

Сумеет ли коммунист Николай Харитонов удержать традиционное для партии второе место? Высоки ли шансы обойти соперника у председателя ЛДПР Леонида Слуцкого? Кто из кандидатов в большей степени может считаться оппонентом действующего президента Владимира Путина? Готовы ли региональные отделения КПРФ и ЛДПР к битве за голоса и чем они собираются удивить избирателей?

Ответы на эти вопросы в прямом эфире дали первый секретарь Псковского обкома компартии Петр Алексеенко и региональный координатор ЛДПР Антон Минаков.

Ведущий программы - политический обозреватель, главный редактор ПЛН Александр Савенко.