Политика

Начинается видеотрансляция пятого выпуска программы «Дневник выборов»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пятого выпуска программы «Дневник выборов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Каждый четверг ведущий Александр Савенко обсуждает главные темы президентской кампании с председателем Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководителем экспертного клуба «Псковский регион» Ильей Стрелковым.

Сегодня в выпуске: круг кандидатов в президенты, динамика заявок на дистанционное электронное голосование и итоги частотного анализа текстов публикаций псковских телеграм-каналов, имеющих отношение к президентским выборам. Экспертный клуб «Псковский регион» в ходе данного анализа выявил самые часто используемые слова недели.

Трансляция завершена.