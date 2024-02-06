Илья Стрелков: Блокировка каналов ГТРК на YouTube может быть связана с президентскими выборами в России

Блокировка каналов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании на YouTube может быть связана с президентскими выборами в России. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба. Псковский регион» Илья Стрелков рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, видеохостинг YouTube заблокировал канал ГТРК «Псков». За последние сутки YouTube заблокировал несколько десятков профилей региональных государственных телевизионных и радиовещательных компаний (ГТРК). В их числе также ГТРК Петербурга, Ростова-на-Дону, Белгорода, Читы, Мурманска, Вологды и не только.
«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.