Политика

О преимуществах ДЭГ рассказали члены Молодёжного парламента

Заявления для участия в дистанционном электронном голосовании подали члены Молодёжного парламента по окончании первого общего заседания. С 15 по 17 марта ребятам не придётся идти на избирательные участки – каждый сможет сделать свой выбор с помощью портала Госуслуг, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Почему я выбрал этот путь? Я считаю его очень удобным, - поделился председатель комитета по молодёжной политике Максим Ермолин. – Я рекомендую ДЭГ своей семье, в том числе и старшему поколению, своей бабушке, которой сложнее передвигаться и идти на избирательный участок. Понимаю, что для старших это немножко непривычный формат, появляются даже какие-то мифы, связанные с ДЭГ, но, как показывает практика пилотных регионов, всё работает отлично и, если даже случаются перебои из-за наплыва голосующих, то они краткосрочны и минимальны. Электронное голосование – это более простое, удобное, практичное и наименее затратное по времени участие в выборах. Считаю этот вариант самым удобным и для молодёжи, и для старшего поколения».

Екатерина Росоловская уже в третий раз будет голосовать с помощью ДЭГ. «Говорить об удобстве этого способа даже не нужно. Сейчас всё в мире переходит в онлайн-пространство. Здесь всё понятно – удобно и быстро. Посоветовала бы голосовать через ДЭГ? Однозначно! Но забывать про традиционный способ посещения избирательного участка тоже не стоит, особенно тем, кто будет голосовать впервые. Это то воспоминание, которое сохранится в памяти на долгие годы», - уверена член Молодёжного парламента.

Дарья Морозова считает дистанционное электронное голосование не только безопасным способом участия в выборах, но и возможностью избежать очередей и потери времени на поездку до избирательного участка. «Дистанционное голосование также может быть более доступным для людей с ограниченными физическими возможностями, для тех, кто находится в отдалённых районах и не имеет доступа к избирательным участкам. Кроме того, такой способ голосования способствует повышению явки избирателей, что напрямую связано с суверенитетом нашего государства», - поделилась заместитель председателя Молодёжного парламента.

За дистанционным электронным голосованием будущее, и, чем больше ДЭГ будет внедряться в избирательный процесс, тем лучше, уверен Станислав Оссовский: «Дистанционное электронное голосование – это стильно, модно, молодёжно, как уже не раз говорили коллеги. Это очень удобно, не отрываясь от работы, от дел, от личных обязанностей, от проектов, реализовать свой гражданский долг – отдать голос на выборах».

Удобным и эффективным способом принятия решений назвала ДЭГ председатель комитета по проектной деятельности Александра Тихонова: «Уже не первый раз пользуюсь системой дистанционного голосования. Это удобно – участники могут голосовать из любого места, где есть доступ к интернету, нет необходимости физически присутствовать в одном месте. Это экономит время – ДЭГ позволяет избежать необходимости очного участия в голосовании. А кроме того, дистанционные системы голосования могут обеспечить прозрачность процесса и сохранение записей о результатах».

«Госуслуги для меня – это настоящая вселенная в кармане, воспользоваться широкими возможностями которой можно не выходя из дома, - поделилась личным опытом использования функционала Госуслуг Ольга Федосеенко. - В современном ритме жизни, когда все мы вынуждены куда-то спешить, одновременно браться за несколько дел сразу и пытаться успеть везде, очень важно научиться правильно распределять своё время. Поэтому третий год подряд я всем рекомендую ДЭГ! С 15 по 17 марта 2024 года пройдет важнейшее событие для всей нашей страны — выборы президента России. До 11 марта через Госуслуги необходимо подать заявление и потом уже в дни выборов – просто зайти на Госуслуги и сделать свой выбор. И на такое важное дело будет потрачено не больше пяти минут!»

«Благодаря дистанционному электронному голосованию можно выразить свою гражданскую позицию, находясь в любой точке региона и страны. При плотном графике в несколько кликов можно проголосовать за своего кандидата. ДЭГ – это надежная и удобная система голосования», - согласилась с коллегами Софья Радион.