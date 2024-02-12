Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборами

Центральная избирательная комиссия РФ получила отказ кандидата на должность президента РФ Владимира Путина участвовать в совместных агитационных мероприятиях, сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина на заседании ЦИК РФ.
«В ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата на должность президента РФ Путина Владимира Владимировича участвовать в совместных агитационных мероприятиях на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания. Это право кандидата» - цитирует ее РИА Новости.
Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта.