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Политика

Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборами

13.02.2024 11:27|ПсковКомментариев: 0

Центральная избирательная комиссия РФ получила отказ кандидата на должность президента РФ Владимира Путина участвовать в совместных агитационных мероприятиях, сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина на заседании ЦИК РФ.

«В ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата на должность президента РФ Путина Владимира Владимировича участвовать в совместных агитационных мероприятиях на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания. Это право кандидата» - цитирует ее РИА Новости.

Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта.

Теги: #выборы президента
Источник: Псковская Лента Новостей
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