Политика

Игорь Романов возглавит региональное отделение после объединения «Партии роста» и «Новых людей»

Руководитель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов возглавит региональное отделение после объединения партии «Новые люди» и «Партии роста». Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Игорь Романов уже встретился в Москве с федеральным руководством «Новых людей» и получил поддержку своей кандидатуры.

Напомним, 17 января в ходе круглого стола, посвященного выборам президента России 15-17 марта, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) лидер регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов и руководитель областного отделения «Новых людей» Андрей Маковский указывали, что пока не ясно, кто возглавит псковское региональное отделение после объединения двух партий.