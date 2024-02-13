«Круглый стол»: Президентская кампания в Псковской области. СМИ и выборы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись круглого стола, посвященного президентской кампании в Псковской области, который вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 февраля.
Центральная тема сегодняшней встречи - «СМИ и выборы». Для ее обсуждения были приглашены:
В качестве модератора дискуссии выступил главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.
Напомним, Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил и средств массовой информации.