Политика

«Круглый стол»: Президентская кампания в Псковской области. СМИ и выборы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись круглого стола, посвященного президентской кампании в Псковской области, который вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 февраля.

Центральная тема сегодняшней встречи - «СМИ и выборы». Для ее обсуждения были приглашены:

Наталья Юрченко - директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"».

Александр Машкарин - заместитель директора АНО ИД «Медиацентр 60».

Константин Калиниченко - главный редактор радиостанции «ПЛН FM».

В качестве модератора дискуссии выступил главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.

Напомним, Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил и средств массовой информации.