Политика

Дмитрий Быстров: Дистанционное электронное голосование позволит провести больше времени с семьей

Дистанционное электронное голосование позволит уделить больше времени семье и личным делам. Такое мнение озвучил глава Островского района Дмитрий Быстров в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«На этих выборах я буду голосовать, как и в последующие, с помощью ДЭГ. Думаю, что такая возможность будет у каждого гражданина нашей страны. На выборах губернатора в 2023 году я голосовал в очном формате: приходил на участок вместе с дочкой, чтобы прививать ей активную гражданскую позицию», - рассказал он.

Глава муниципалитета уже подал заявление через портал «Госуслуги». Дмитрий Быстров отметил, что к дистанционному электронному голосованию у избирателей сложилось доверительное отношение.

«Есть те люди, кто, может быть, не верил, что до конца разберется, кто-то, может быть, не уверен в своих силах как пользователь. Но тот, кто попробовал, теперь понимает, что Госуслуги - это просто и удобно, и люди уже свой выбор совершают дистанционно. Более того, я неоднократно призывал и продолжаю это делать: чтобы посвятить больше времени на выходных, семье, детям или любимому делу, сделайте это дистанционно, и занимайтесь тем, чем вам приятно», - поделился он.

По мнению Дмитрия Быстрова, те, кто уже попробовал ДЭГ, будут использовать эту технологию в дальнейшем из-за ее удобства.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать на федеральной платформе ДЭГ — vybory.gov.ru смогут жители 28 регионов России.

За две недели на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) записались 2 миллиона человек.