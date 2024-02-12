Почти 10% избирателей в Псковской области уже выбрали ДЭГ

46 135 заявлений (9,19% от численности избирателей) подали жители Псковской области на участие в дистанционном электронном голосовании на президентских выборах по состоянию на утро 13 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.
Приём заявлений продолжается, их можно подать на портале Госуслуг до 23:59 11 марта.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать на федеральной платформе ДЭГ — vybory.gov.ru смогут жители 28 регионов России.
За две недели на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) записались 2 миллиона человек.