Политика

Илья Стрелков: Партии старой формации выглядят намного сильнее, чем «Новые люди»

Партии старой формации – ЛДПР и КПРФ - выглядят намного сильнее, чем «Новые люди». Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Последнее время активизировал свою деятельность Антон Минаков. Хочу сказать, что партии старой формации - ЛДПР и КПРФ - выглядят намного сильнее, чем "Новые люди" в текущей предвыборной гонке. В Псковском регионе это заметно», – сказал Илья Стрелков.

Напомним, региональное отделение ЛДПР возглавляет Антон Минаков, КПРФ - Петр Алексеенко, «Новых людей» - Андрей Маковский.

«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.