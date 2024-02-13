Илья Стрелков: Приезд Леонида Слуцкого в Псковскую область достаточно реален

Приезд лидера ЛДПР Леонида Слуцкого в Псковскую область достаточно реален. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.