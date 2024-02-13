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Политика

Начинается видеотрансляция шестого выпуска программы «Дневник выборов»

15.02.2024 12:34|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию шестого выпуска программы «Дневник выборов», посвященной предстоящим выборам президента России, которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как обычно, последние новости президентской кампании ведущий Александр Савенко обсудит с председателем Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководителем экспертного клуба «Псковский регион» Ильей Стрелковым.

Какова динамика подачи заявок на дистанционное голосование? Как будет выглядеть итоговый бюллетень на выборах президента? Сколько россиян готовы хоть сейчас проголосовать за Путина?

Об этом и многом другом — в эфире.

Трансляция завершена.

Теги: #ПЛН FM #Дневник выборов
Источник: Псковская Лента Новостей
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