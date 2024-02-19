Более 50 тысяч заявлений на ДЭГ подали избиратели в Псковской области

53 046 заявлений (10,56%) уже подали жители Псковской области на участие в дистанционном электронном голосовании на президентских выборах. Такая информация была предоставлена в ходе круглого стола Центральной избирательной комиссии на тему ДЭГ, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Дистанционное электронное голосование будет применяться в 29 регионах.
Всего на момент проведения круглого стола было подано 2 млн 586 тысяч 713 заявлений на участие в ДЭГ во всех 29 регионах.
Видеотрансляция круглого стола велась в Избирательной комиссии Псковской области.
Подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открыта на портале gosuslugi.ru.
Напомним, выборы президента пройдут 15-17 марта.