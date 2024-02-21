Александр Козловский: Четырех кандидатов в президенты более чем достаточно

Четырех кандидатов в президенты более чем достаточно, шоу из президентской кампании сейчас устраивать не стоит. Такое мнение депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он добавил, что кампания находится в активной фазе, кандидаты в президенты «колесят по стране», посещают производства, проводят агитацию.
Добавим, на участие в выборах президента России в марте зарегистрированы четыре кандидата - глава ЛДПР Леонид Слуцкий; вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).
Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.