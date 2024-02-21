Игорь Сопов рассказал региональным отделениям политических партий о подготовке к предстоящим выборам 

О подготовке к проведению выборов президента России на территории Псковской области и применении дистанционного электронного голосования на выборах в марте 2024 года рассказал представителям политических партий председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в ходе совещания 21 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Предстоящие выборы традиционно многодневные: 15, 16 и 17 марта. В период проведения многодневного голосования отсутствует так называемое досрочное голосование и день тишины. Мы работаем 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00 в ежедневном режиме. Дистанционное электронное голосование тоже будет проходить в эти дни, там преимуществ больше – можно начинать голосовать с 15 марта с 8:00 и заканчивать голосование 17 марта в 20:00. Напомню, голосовать можно и днем, и ночью», – сказал он.
Игорь Сопов напомнил, что за подготовку к выборам отвечают Избирательная комиссия Псковской области, территориальные и участковые избирательные комиссии.
«Для обеспечения открытости и гласности проведения выборов президента Российской Федерации предусмотрены видеонаблюдение и видеорегистрация. Остановлюсь на заявлениях по ДЭГ. С 29 января начался период подачи заявлений на дистанционное электронное голосование. У нас уже более 50 тысяч зарегистрированных на ДЭГ. Понимаем, что выборы президента важнейшее мероприятие в нашей стране, соответственно, к этим выборам проявляется большой интерес», – добавил он.
Для избирателей с ограниченными возможностями по здоровью предусмотрели тифломаркеры и специальные трафареты, лупы Френеля, а также звуковую информацию на УИК.