Политика

Урок парламентаризма для студентов провел Алексей Форш

Урок парламентаризма провел в региональном избирательном штабе в Пскове депутат Псковской городской Думы Алексей Форш. На встречу пришли студенты, которые учатся по специальности информационных систем и программирования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе.

Фото здесь и далее: региональный избирательный штаб

Начался урок с ассоциативного ряда, который возник у студентов после получения для размышления слова «Россия». «Природа, женщины, патриотизм, спортсмены, военная мощь, балет, ценности, культура», - высказали свое мнение участники встречи.

Далее депутат напомнил студентам систему государственного устройства. Вместе с ребятами они разобрали значение символики герба и цветов флага Российской Федерации. Говорили о парламенте, правительстве и кабинете министров, разобрали ветви власти: исполнительную, законодательную и судебную.

От федерального устройства перешли к структуре власти в Псковской области. Послушали гимн области, города, обсудили региональную символику.

«Основная цель урока - повышение уровня правосознания студентов, знакомство с государственным устройством Российской Федерации, Псковской области, города Пскова», - сказал Алексей Форш.

Студенты живо интересовались и личностью депутата Псковской городской Думы, задавали вопросы о времени его учёбы в вузе, о том, как он стал депутатом и с какими вопросами чаще всего приходят к нему люди во время личных приёмов.