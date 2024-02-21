Видеонаблюдение во время выборов будут вести на 217 избирательных участках в Псковской области

Центральная избирательная комиссия определила 217 избирательных участков, где будет вестись видеонаблюдение . Об сообщил заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Сергей Кулаков в ходе совещания с региональными отделениями партий 21 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«ЦИК определила участки, где в Псковской области будет видеонаблюдение, мы будем осуществлять контроль за применением. Где их нет - будет организована видеофиксация, все участки будут охвачены видеорегистрацией. Основной наш принцип – наблюдение за местами хранения бюллетеней, которые находятся там круглосуточно», – рассказал он.
Видеонаблюдение будет вестись во всех муниципалитетах - 217 участков, в 323 участках будет работать видеорегистрация. Сергей Кулаков представил перечень, у кого будет доступ к видеотрнасляции. Это зарегистрированные кандидаты и политические партии, представители центров наблюдения за выборами на базе общественных палат (наблюдатели, избиратели), Минцифры России, технический оператор, СПЧ при президенте РФ, уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, ЦИК России, избирательная комиссия субъекта региона, территориальная и участковая избирательная комиссия.
Он напомнил, что в Пскове Центр общественного наблюдения расположится по адресу: улица Советская, 15.