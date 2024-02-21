Политика

Игорь Романов лишился поста председателя псковского отделения «Партии роста»

Председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов досрочно покинул занимаемую должность и исключен из политсовета организации. Новым руководителем избран Иван Сверчков, ранее возглавлявший аппарат регионального отделения «Партии роста». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в партии, соответствующие решения были приняты в среду, 21 февраля, на общем собрании ее регионального отделения.

В «Партии роста» уточнили, что Романов «ушел по собственному желанию» и «передал сменщику все документы и печать».

Фото: Псковское региональное отделение «Партии роста»

Напомним, ранее было объявлено об объединении «Партии роста» и «Новых людей». По информации ПЛН, Игорь Романов может возглавить областное отделение объединенной партии.