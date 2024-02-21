Политика

«Дневник выборов-2024». Выпуск 7. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дневник выборов», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 22 февраля. Как обычно, последние новости президентской кампании ведущий Александр Савенко обсудил с председателем Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководителем экспертного клуба «Псковский регион» Ильей Стрелковым.

В рамках программы обсудили активность кандидатов на пост президента и их агитационные материалы, подготовку к ДЭГ, стартовавшие дебаты и предстоящий Форум наблюдателей, а также поговорили об очередном опросе ВЦИОМ.