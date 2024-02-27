Более 3 млн заявлений поступило от избирателей на участие в ДЭГ

Более 3 миллионов заявлений поступило от избирателей из 28 регионов РФ на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента, и 1,8 миллиона заявились на голосование через программу «Мобильный избиратель», сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
«На сегодняшнее утро в общей сложности у нас подано уже более 5 миллионов заявлений избирателей. Из них из 28 регионов РФ, где будет дистанционное электронное голосование, подали 3 миллиона 185 тысяч заявлений. Более одного 1 миллиона 870 тысяч заявлений подали наши избиратели, которые в дни голосования будут находиться не в месте своего постоянного проживания», — приводит ее слова РИА Новости.
Она напомнила, что прием заявлений на дистанционное голосование и на голосование через «Мобильный избиратель» продолжится до 11 марта.