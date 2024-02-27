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Политика

«Дневной дозор»: Будут ли политики и общественники агитировать избирателей за ДЭГ?

29.02.2024 11:56|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему участия политиков и общественников в дистанционном электронном голосовании. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

С 15 по 17 марта 2024 года в России пройдут президентские выборы. Отдать свой голос за одного из четырёх зарегистрированных кандидатов жители страны смогут не только традиционным способом (во время личного визита на свой избирательный участок), но и онлайн — посредством дистанционного электронного голосования. Такая возможность в этом году есть у 38 миллионов избирателей из Москвы и 28 регионов страны. В числе них и Псковская область.

Регистрация на ДЭГ длится уже около месяца. По данным региональной избирательной комиссии на 27 февраля, заявки на участие в дистанционном электронном голосовании подали около 12% избирателей в Псковской области. У тех, кто пока не сделал этого, есть время до полуночи 11 марта.

Тем временем мы решили выяснить, какому из механизмов для голосования отдают предпочтение псковские политики и общественники — традиционному или дистанционному — и планируют ли агитировать своих сторонников и избирателей участвовать в ДЭГ. Подробнее об этом в программе «Дневной дозор».

Первый раз с дистанционным электронным голосованием псковичи столкнулись на выборах в Псковскую городскую Думу, второй — на выборах губернатора в минувшем году. В 2024-м году жители региона получили возможность в третий раз использовать ДЭГ, во время выборов президента, перечислил «вехи» истории дистанционного волеизъявления на Псковщине председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: псковский регион» Илья Стрелков. Он подчеркнул, механизм успел хорошо зарекомендовать себя. А затем добавил, что сейчас жители региона активно регистрируются на участие в дистанционном электронном голосовании, демонстрируя в этом отношении хорошие результаты на фоне других регионов, участвующих в ДЭГ.

«Я думаю, что ДЭГ у нас надолго. По нашим данным, заявки подали порядка 11 тысяч избирателей, что составляет 11,8% процентов от общего числа зарегистрированных избирателей. Это отличный результат, который повысит явку на этих президентских выборах. Есть еще время до 7 марта, чтобы подать заявление. Так что, я думаю, где-то до 15% мы можем дойти. Большое количество молодых людей стало участвовать в интернет-голосовании. Я рассказываю всем знакомым, что это удобно и комфортно, не нужно бояться. У нас практически все население на Госуслугах, потому что век цифровизации, без этого никуда. И, скорее всего, мы аккуратненько будем переходить к общему дистанционному электронному голосованию, естественно, останется и классическое. Думаю, что количество тех, кто выберет ДЭГ, будет расти с каждым годом».

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов, заместитель председателя регионального парламента Армен Мнацаканян признался, что на участие в дистанционном электронном голосовании зарегистрировался в самый первый день подачи заявок. Всё потому, что считает этот механизм самым удобным.

«В 9:15 я зарегистрировался. Считаю, что это один из самых удобных вариантов, чтобы участвовать на выборах. Традиционно я уже не участвую с тех пор, как уже применяют ДЭГ. Поэтому если обстоятельства будут вынуждать в будущем, то могу участвовать и традиционно. Пока я привык к тому, что ДЭГ - это самый удобный и приемлемый вариант для голосования, самый реальный способ участвовать в выборах. И нельзя будет использовать аргумент, что ты отсутствовал и куда-то уехал. Мои однопартийцы практически все применяют данный способ участия в голосовании. Мы это делаем через портал "Госуслуги", система защищена. Если послушать оппонентов, которые иногда критикуют, то я увидел, что они сами стали участвовать в ДЭГ. Такие же вопросы могут возникать, когда традиционно мы идем голосовать. ДЭГ и традиционное голосование - это реальный способ голосовать и дать свой голос за конкретного кандидата».

Между тем у координатора Псковского регионального отделения ЛДПР, депутата Псковского областного Собрания Антона Минакова мнение по поводу голосования в режиме «онлайн» несколько иное. Он не отрицает, ДЭГ — удобный механизм, но его надёжность партия ЛДПР ещё не до конца изучила. И тем не менее, на предстоящих президентских выборах сам Антон Минаков решил голосовать дистанционно.

«В этом году я принял решение голосовать через ДЭГ. Около месяца назад, когда стало возможно, зашел на портал госуслуг, подал заявку. В качестве эксперимента специально включил секундомер. Вся процедура подачи заявки у меня заняла 57 секунд, что меня приятно удивило. В первую очередь, своих партийцев и соратников мы агитируем приходить на выборы и голосовать по старинке: ногами на избирательных участках через бюллетени. Но если у избирателя не будет такой возможности, то, безусловно, игнорировать такой предвыборный инструмент, как ДЭГ, ни в коем случае не стоит. Мы призываем всех граждан в том или ином виде, в любом случае, принять участие в выборах. ДЭГ - удобный механизм, поскольку он экономит достаточно большое количество времени и можно отдать свой голос, не выходя из дома. По надежности с нашей стороны он еще до конца не изучен, но на данный момент делать каких-то выводов или оснований для того, что мы ДЭГ доверяем, у нас нет».

КПРФ выступает против дистанционного электронного голосования. Об этом напомнил член партии, депутат Псковской городской Думы Александр Баев. Такую позицию он объяснил тем, что механизм ДЭГ, по его мнению, не позволяет проверить, как человек отдал голос. Сам Александр Баев пойдёт голосовать традиционным способом. И такой же модели поведения партия рекомендует придерживаться своим сторонникам.

«Сколько бы мы не подавали документов для проверки, нам вразумительно, как здесь, так и в Москве, не могут предоставить доказательств того, как учитываются голоса. Они бесконтрольные. Наша позиция: выборы все-таки должны не растягиваться на три дня, а проходить одним днем на избирательных участках. Если кто-то не может приходить, то пожалуйста, для этого есть выездное голосование: подавайте заявку, к вам приедут домой. Практика показала - использование ДЭГ не увеличивает явку. Если вы сравните процент голосования без ДЭГ в Псковской области и с применением ДЭГ, то она не поменялась, Буквально, возросла на считанные десятки процентов».

ДЭГ — это право облегчить себе жизнь. Таким видением поделился кандидат политических наук, лидер фракции «Новые люди» в областном Собрании депутатов Андрей Маковский. Он признался, что сам голосовать пойдёт на избирательный участок, взяв с собой сынишку, так сказать, чтобы прививать политическую культуру. При этом Андрей Маковский добавил, что голосовать онлайн будут его супруга и многие студенты. А вот среди его однопартийцев и соратников решение вопроса о том, «голосовать онлайн или оффлайн» оставляют на личное усмотрение каждого.

«У нас не стоит какой-то задачи популяризировать ДЭГ. Для меня ДЭГ - это просто удобство, то же самое, что оплатить покупку картой или через телефон, через QR-код. Если человеку это удобно, то он будет это делать. Если он хочет традиционно, то почему бы нет? Многие мои знакомые и однопартийцы как раз выбирают ДЭГ, чтобы не выходить в выходные из дома или, допустим, они будут где-то в отъезде, чтобы не подстраивать график для поездки на избирательный участок. Когда появлялись электронные деньги, многие боялись, что их спишут с карты. Ходили слухи, что там в автобус зашел, у тебя деньги спишут. Сейчас я тоже слышал байки, что твой голос украдут. На мой взгляд, это то же самое, что опустить бумажный бюллетень в урну. Сейчас работают многие программисты над системой блокчейн, чтобы твой голос дошел до адресата и был абсолютно безопасный. Для меня это то же самое, что и обычное голосование. Я не вижу никакой разницы. В мире много практики дистанционного голосования, это не обязательно через "Госуслуги". Например, в Америке голосуют по почте, но на самом деле это тоже дистанционное голосование».

Голосовать традиционным способом пойдёт и председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!», депутат областного Собрания Олег Брячак. Он отметил, что привык в день голосования лично ходить на избирательный участок. Но тем не менее ДЭГ считает достаточно удобным механизмом, который, ко всему прочему, позволит увеличить явку. Как следует из слов лидера псковских справедливороссов, разницы как голосовать — лично или электронно — нет. Важнее, чтобы как можно больше людей выразили свою гражданскую позицию.

«Я думаю, что благодаря этому способу повысится так называемая явка. Конечно, это не совсем явка, но количество проголосовавших будет больше, потому что людям физически не нужно будет куда-то идти. Однако я привык голосовать традиционным способом».

Дистанционное электронное голосование — удобный механизм, который позволяет не тратить время на личный визит на избирательный участок. Такой точки зрения придерживается большая часть наших сегодняшних собеседников. Заявки на участие в ДЭГ в Псковской области принимаются до 11 марта включительно. Параллельно с этим идёт процесс поквартирного информирования избирателей о предстоящих выборах президента. Он продлится до 7 марта.

Светлана Пикалёва

Теги: #выборы президента #голосование #ДЭГ
Источник: Псковская Лента Новостей
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