«Дневной дозор»: Будут ли политики и общественники агитировать избирателей за ДЭГ?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему участия политиков и общественников в дистанционном электронном голосовании. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
С 15 по 17 марта 2024 года в России пройдут президентские выборы. Отдать свой голос за одного из четырёх зарегистрированных кандидатов жители страны смогут не только традиционным способом (во время личного визита на свой избирательный участок), но и онлайн — посредством дистанционного электронного голосования. Такая возможность в этом году есть у 38 миллионов избирателей из Москвы и 28 регионов страны. В числе них и Псковская область.
Регистрация на ДЭГ длится уже около месяца. По данным региональной избирательной комиссии на 27 февраля, заявки на участие в дистанционном электронном голосовании подали около 12% избирателей в Псковской области. У тех, кто пока не сделал этого, есть время до полуночи 11 марта.
Тем временем мы решили выяснить, какому из механизмов для голосования отдают предпочтение псковские политики и общественники — традиционному или дистанционному — и планируют ли агитировать своих сторонников и избирателей участвовать в ДЭГ. Подробнее об этом в программе «Дневной дозор».
Первый раз с дистанционным электронным голосованием псковичи столкнулись на выборах в Псковскую городскую Думу, второй — на выборах губернатора в минувшем году. В 2024-м году жители региона получили возможность в третий раз использовать ДЭГ, во время выборов президента, перечислил «вехи» истории дистанционного волеизъявления на Псковщине председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: псковский регион» Илья Стрелков. Он подчеркнул, механизм успел хорошо зарекомендовать себя. А затем добавил, что сейчас жители региона активно регистрируются на участие в дистанционном электронном голосовании, демонстрируя в этом отношении хорошие результаты на фоне других регионов, участвующих в ДЭГ.
Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов, заместитель председателя регионального парламента Армен Мнацаканян признался, что на участие в дистанционном электронном голосовании зарегистрировался в самый первый день подачи заявок. Всё потому, что считает этот механизм самым удобным.
Между тем у координатора Псковского регионального отделения ЛДПР, депутата Псковского областного Собрания Антона Минакова мнение по поводу голосования в режиме «онлайн» несколько иное. Он не отрицает, ДЭГ — удобный механизм, но его надёжность партия ЛДПР ещё не до конца изучила. И тем не менее, на предстоящих президентских выборах сам Антон Минаков решил голосовать дистанционно.
КПРФ выступает против дистанционного электронного голосования. Об этом напомнил член партии, депутат Псковской городской Думы Александр Баев. Такую позицию он объяснил тем, что механизм ДЭГ, по его мнению, не позволяет проверить, как человек отдал голос. Сам Александр Баев пойдёт голосовать традиционным способом. И такой же модели поведения партия рекомендует придерживаться своим сторонникам.
ДЭГ — это право облегчить себе жизнь. Таким видением поделился кандидат политических наук, лидер фракции «Новые люди» в областном Собрании депутатов Андрей Маковский. Он признался, что сам голосовать пойдёт на избирательный участок, взяв с собой сынишку, так сказать, чтобы прививать политическую культуру. При этом Андрей Маковский добавил, что голосовать онлайн будут его супруга и многие студенты. А вот среди его однопартийцев и соратников решение вопроса о том, «голосовать онлайн или оффлайн» оставляют на личное усмотрение каждого.
Голосовать традиционным способом пойдёт и председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!», депутат областного Собрания Олег Брячак. Он отметил, что привык в день голосования лично ходить на избирательный участок. Но тем не менее ДЭГ считает достаточно удобным механизмом, который, ко всему прочему, позволит увеличить явку. Как следует из слов лидера псковских справедливороссов, разницы как голосовать — лично или электронно — нет. Важнее, чтобы как можно больше людей выразили свою гражданскую позицию.
Дистанционное электронное голосование — удобный механизм, который позволяет не тратить время на личный визит на избирательный участок. Такой точки зрения придерживается большая часть наших сегодняшних собеседников. Заявки на участие в ДЭГ в Псковской области принимаются до 11 марта включительно. Параллельно с этим идёт процесс поквартирного информирования избирателей о предстоящих выборах президента. Он продлится до 7 марта.
Светлана Пикалёва