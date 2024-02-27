Политика

Михаил Ведерников возглавил псковскую делегацию на оглашении послания президента

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавил делегацию региона на оглашении послания президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному собранию РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области. С традиционным обращением глава государства выступит сегодня, 29 февраля, в Гостином дворе в Москве.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

В состав псковской делегации входят председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, сенатор от Псковской области Алексей Наумец, депутат Государственной Думы Александр Козловский, председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева и вдова Героя России Павла Горбаконенко Оксана Горбаконенко. Также в официальной церемонии оглашения послания будет присутствовать первый заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Псковской области Андрей Турчак.

Выступление президента России будет транслироваться федеральными каналами в прямом эфире. В ежегодном обращении главы государства обозначаются стратегические ориентиры, определяются основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития страны на ближайшую перспективу.