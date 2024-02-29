Политика

Начинается видеотрансляция круглого стола «Общество и выборы»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, посвященному главному политическому событию 2024 года - выборам президента России, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Его тема - «Общество и выборы». К участию в круглом столе приглашены руководители общественных объединений Псковской области и эксперты:

Наталья Исакова, член Общественной палаты Российской Федерации от Псковской области;

Илья Стрелков, председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион»;

Игорь Иванов, председатель Псковского областного совета профсоюзов;

Алла Сердцева, член Общественной палаты Псковской области, руководитель Псковского регионального отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»;

Иван Шагин, член Общественной палаты Псковской области, кандидат исторических наук.

Речь пойдет о значении президентской кампании, участии представителей общественности в наблюдении за выборами, обеспечении их легитимности и на другие актуальные темы. В качестве модератора дискуссии выступит главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.

Трансляция завершена.