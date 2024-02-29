Начинается видеотрансляция круглого стола «Общество и выборы»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, посвященному главному политическому событию 2024 года - выборам президента России, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Его тема - «Общество и выборы». К участию в круглом столе приглашены руководители общественных объединений Псковской области и эксперты:
Речь пойдет о значении президентской кампании, участии представителей общественности в наблюдении за выборами, обеспечении их легитимности и на другие актуальные темы. В качестве модератора дискуссии выступит главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.
Трансляция завершена.