Круглый стол «Президентская кампания в Псковской области: общество и выборы». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись круглого стола, посвященного главному политическому событию 2024 года - выборам президента России, который вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 февраля.
Его тема - «Общество и выборы». К участию в круглом столе были приглашены руководители общественных объединений Псковской области и эксперты:
Речь пошла о значении президентской кампании, участии представителей общественности в наблюдении за выборами, обеспечении их легитимности и на другие актуальные темы. В качестве модератора дискуссии выступил главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.