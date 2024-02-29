Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк»: 10 дней до начала голосования на выборах президента России

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

До начала голосования на выборах президента России остается 10 дней. Как в целом проходит избирательная кампания в Псковской области? Какую работу по информированию избирателей о выборах проводят избиркомы и что еще предстоит сделать до начала голосования? Как проходит регистрация избирателей региона на дистанционное электронное голосование? Какова будет программа Форума общественных наблюдателей Псковской области, который пройдет 6 марта? Об этом и многом другом ведущий Константин Калиниченко поговорит с председателем Избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым.

Телефон прямого эфира — 56-73-72.