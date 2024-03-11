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Политика

Схватка за второе место: у кого есть реальные шансы

11.03.2024 21:44|Псков

Свежие соцопросы говорят о том, что за второе место на выборах президента ожидается серьёзная борьба. Впервые на второе место претендует кандидат партии «Новые люди», 40-летний Владислав Даванков.

Государственный ВЦИОМ делит второе место между Даванковым и представителем КПРФ Николаем Харитоновым: у обоих по 6% (электоральный расчет). Независимые социологи из Russian Field прогнозируют Даванкову второе место с результатом в 7,4%, Харитонову – 6,5%, а Леониду Слуцкому из ЛДПР - 3,9%*. Мы сравнили позиции кандидатов по ключевым вопросам, чтобы понять, скажется ли это на финальном результате.

Самая важная проблема – завершение СВО. Даванков призывает к скорейшему заключению мира и переговорам. Слуцкий и Харитонов – за военный путь решения конфликта. Так, на дебатах Харитонов высказывался за «полный разгром» и «безоговорочную капитуляцию» Украины, а Слуцкий в программе говорит о завершении СВО уже в этом году «силой русского оружия». Однако то же самое он заявлял и в январе 2023 года.

Все кандидаты предлагают помочь с жильём молодой семье. Даванков предлагает выдавать льготную ипотеку ещё до рождения первенца, а с рождением третьего ребенка гасить её целиком. В программе Слуцкого говорится о бесплатном социальном жилье, но есть важный нюанс: его нельзя будет приватизировать. Харитонов в свою очередь предлагает давать беспроцентные ссуды на 20 лет, «как в советское время».

Даванков и Харитонов призывают вернуть прямые выборы мэров. Однако Даванков предлагает ввести ещё и процедуру отзыва мэров, депутатов и чиновников, если они не справляются со своими обязанностями. Для этого он предлагает проводить ежегодный опрос жителей на Госуслугах. В программе Слуцкого ничего о развитии местного самоуправления не нашлось.

О повышении зарплат, развитии образования и здравоохранения говорит практически каждый кандидат на каждых выборах. Однако в программах Слуцкого и Харитонова нет финансового обоснования: где взять деньги на кратный рост пособий, пенсий и зарплат, не говоря уже о развитии производства.

В программе Владислава Даванкова указаны источники финансирования: прежде всего, это сокращение неэффективных чиновников и контролеров. По расчетам Даванкова, только на федеральных чиновниках страна может сэкономить свыше 1 трлн рублей в год. До четверти триллиона может принести продажа роскошных зданий, которые сегодня занимают государственные ведомства. Оптимизация неэффективных госкомпаний и «институтов развития», переформатирование дипломатии и реформа госзакупок позволят сверстать оптимальный бюджет, не привлекая новые средства и не расходуя ФНБ.

*Russian Field, Всероссийский телефонный опрос 1-4 марта 2024 года, 2074 респондента. «Если бы выборы президента России проходили в ближайшее воскресенье, за кого из кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали?» (среди определившихся и намеренных проголосовать; n=1480)

Теги: #выборы президента
Источник: Псковская Лента Новостей
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