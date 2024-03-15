Политика

Андрей Маковский: Принять участие в голосовании – гражданский долг каждого человека

С женой и маленьким сыном пришёл на избирательный участок в первый день голосования на выборах президента РФ руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский, сообщается в Telegram-канале.

«Принять участие в голосовании – гражданский долг каждого человека, потому что это самые важные выборы в стране. Мы выбираем, как страна будет двигаться ближайшие шесть лет», – сказал депутат.

По мнению Андрея Маковского, участие в выборах отчасти носит и воспитательный характер. Именно поэтому в семье депутата совместное посещение избирательного участка стало доброй традицией. Андрей Маковский обратил внимание, что в 12-й школе города Пскова, где он голосует, организован детский уголок.

«Очень удобно, для тех. кто приходит проголосовать с маленькими детьми. И для самого ребёнка посещение избирательного участка с детства становится праздником», - подытожил депутат.

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Напомним, жители Псковской области могут проголосовать на своем избирательном участке или онлайн, через дистанционное электронное голосование. Регистрация на участие в ДЭГ завершилась 11 марта. Всего избиратели в Псковской области подали 78 200 заявлений для голосования на выборах президента России с использованием ДЭГ. Избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.

Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.