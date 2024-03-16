Политика

Завершился второй день голосования на выборах президента России

Завершился второй день голосования на выборах президента Российской Федерации, избирательные участки закрылись в 20.00 и откроются завтра, 17 марта, в 8.00.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Явка на выборах президента России в Псковской области по состоянию на 15.00 16 марта составила 43,68% (с учетом ДЭГ). По состоянию на 15.00 проголосовали 216 294 человек. На избирательных участках отдали свой голос 151 492 человека из 417 162 избирателей (36,31%), с использованием ДЭГ проголосовало 64 802 человека — 83,03%.

Участие в выборах президента России принимают четыре зарегистрированных кандидата:

глава ЛДПР Леонид Слуцкий,

вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков,

депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов,

самовыдвиженец Владимир Путин.

Жители Псковской области могут проголосовать на своем избирательном участке или онлайн, через дистанционное электронное голосование. Регистрация на участие в ДЭГ завершилась 11 марта. Всего избиратели в Псковской области подали 78 200 заявлений для голосования на выборах президента России с использованием ДЭГ. Избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.

Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.

По состоянию 1 января 2024 года на территории Псковской области зарегистрирован 502 131 избиратель. Свои двери в 8.00 открыли 573 избирательных участка.

Помимо этого, в 2024 году впервые вблизи погранпереходов в Псковской области открыли мобильные пункты голосования для соотечественников, проживающих за рубежом. 15, 16 и 17 марта граждане РФ, проживающие за пределами России, могут проголосовать в мобильных пунктах голосования, организованных на территории: