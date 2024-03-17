Политика

Голосование на выборах президента в Псковской области прошло без нарушений - Игорь Сопов

Голосование на выборах президента России в Псковской области прошло без нарушений. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов в информационном центре облизбиркома 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Подошёл к концу третий день голосования, все 573 избирательных участка закрылись, комиссии перешли к подсчету голосов», - сказал Игорь Сопов.

Он напомнил, что итоги выборов станут известны днем 18 марта, предварительные результаты опубликуют к полуночи.

«Кампания прошла без нарушений, в Избирательную комиссию Псковской области ни одной жалобы не поступило. Поступило два обращения: одно в участковую избирательную комиссию, другое - в территориальную избирательную комиссию. Обращение - это не жалоба, граждане получат ответы на свои обращения до конца дня. Обращения не относятся к проведению, никак не повлиют на итоги голосования, ничего не изменят. Заявителям разъяснят их права и те моменты, о которых они спрашивали», - отметил глава облизбиркома.

Игорь Сопов напомнил, что за выборами в Псковской области следили 1309 наблюдателей, нарушений они не зафиксировали. Помимо этого, в регион прибыли 11 иностранных экспертов и наблюдателей, от них никаких замечаний также не поступало.

Кроме того, на участках работали представители средств массовой информации, за ходом голосования можно было следить в центре общественного наблюдения в Пскове.

«Мы считаем, что процесс честного и открытого подхода к работе избирательной комиссии был соблюден, все избиратели получили возможность проголосовать», - заключил Игорь Сопов.

Напомним, голосование на выборах президента России стартовало 15 марта и завершилось сегодня, 17 марта. Избирательные участки закрылись в 20.00.