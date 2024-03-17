Голосование на выборах президента в Псковской области прошло без нарушений - Игорь Сопов 

Голосование на выборах президента России в Псковской области прошло без нарушений. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов в информационном центре облизбиркома 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Подошёл к концу третий день голосования, все 573 избирательных участка закрылись, комиссии перешли к подсчету голосов», - сказал Игорь Сопов.
Он напомнил, что итоги выборов станут известны днем 18 марта, предварительные результаты опубликуют к полуночи.
Игорь Сопов напомнил, что за выборами в Псковской области следили 1309 наблюдателей, нарушений они не зафиксировали. Помимо этого, в регион прибыли 11 иностранных экспертов и наблюдателей, от них никаких замечаний также не поступало.
Кроме того, на участках работали представители средств массовой информации, за ходом голосования можно было следить в центре общественного наблюдения в Пскове.
Напомним, голосование на выборах президента России стартовало 15 марта и завершилось сегодня, 17 марта. Избирательные участки закрылись в 20.00.