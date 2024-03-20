Политика

Александр Котов: КПРФ и ЛДПР на выборах пытаются жить вчерашним днем

КПРФ и ЛДПР совершают ошибку, делая ставку в избирательной кампании на личностей, которые уже скончались. Такое мнение председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов озвучил в программе «Дом Советов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это большая ошибка ЛДПР и коммунистов, что они на выборах пытаются жить вчерашним днем и использовать имена личностей, которые уже покоятся. На выборах вообще-то говорят о будущем, и те, кто пытается говорить о прошлом, делают ошибку. Это азы политтехнологии», - сказал Александр Котов.

По мнению гостя студии, политическая система будет меняться, поскольку в обществе уже созрел соответствующий запрос.

«Люди видят десятилетиями политические партии, которые не хотят меняться и идти в ногу со временем», - отметил спикер регионального парламента.

Напомним, самовыдвиженец Владимир Путин по итогам голосования на выборах президента России 15-17 марта получил в Псковской области 84,7% голосов избирателей, его поддержали 288 726 жителей региона.

Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набрал 5,29% голосов (18 042), вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») - 5,23% голосов (17 819), председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,48% голосов (11 867).