Политика

Александр Котов: Если депутаты будут бросаться стаканами, мало не покажется никому

Баланс власти в Псковской области выстроен, и несмотря на то, что на сессиях Псковского областного Собрания не устраивают шоу, законы принимаются - работа идет, заявил председатель регионального парламента Александр Котов в программе «Дом Советов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В том случае, когда у нас такой сильный лидер — президент, который пользуется беспрецедентной поддержкой избирателей (если отталкиваться от результатов прошедшей кампании), может быть, система, когда нет депутатов и есть одна вертикаль, работала бы и работала бы успешно. Что касается будущего, трудно сказать, как будет сбалансирована эта система в том случае, если на месте президента окажется какой-то другой человек, потому что во многом все зависит от личности. Сегодня существует баланс власти, есть власть представительная и есть исполнительная. Система сбалансирована и она работает. Кто-то жалуется, что депутаты стаканами не кидаются, морду друг другу не бьют. Тем не менее, законы применяются, областное Собрание депутатов работает конструктивно с губернатором, с правительством области, с федеральными органами власти. Все у нас в этом смысле спокойно. Когда мы начнем кидаться стаканами, мало не покажется никому. И СМИ в этом случае тоже не останутся в стороне», - сказал Александр Котов.

По мнению гостя студии, необходима и исполнительная, и законодательная ветви власти.

«Дай Бог, чтобы система была сбалансирована, система сдержек и противовесов работала, иначе в обществе может произойти такой дисбаланс, от которого плохо будет всем», - подчеркнул Александр Котов.