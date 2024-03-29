Политика

Полицейский отчет, платные парковки и почетные грамоты псковским работникам культуры

Двадцатая очередная сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоялась сегодня, 29 марта. На ней присутствовали 23 депутата из 24, основной проект повестки дня сессии включал двадцать два вопроса, один пункт внесли дополнительно.

Депутатам предстояло внести изменения в бюджет города на 2024 год, заслушать отчет начальника УМВД России по городу Пскову Сергея Сурина о результатах деятельности городской полиции по итогам 2023 года, а также отчет о результатах приватизации муниципального имущества города Пскова за 2023 год, кроме того обсудили и другие актуальные вопросы. Подробнее о сессии гордумы и принятых на ней решениях — в репортаже журналиста Псковской Ленты Новостей.

О полиции

В начале заседания Псковской городской Думы все присутствующие почтили минутой молчания память погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Трагедия унесла жизни 144 человек.

После депутаты приступили к рассмотрению повестки. В нее включили дополнительный вопрос о внесении изменений в положение об оплате труда муниципальных служащих.

Затем начался отчет начальника УМВД России по городу Пскову Сергея Сурина о результатах деятельности городской полиции в 2023 году. Он отметил, что количество зарегистрированных преступлений в Псковской области возросло незначительно.

«В целом, ситуация находится под контролем», – подчеркнул Сергей Сурин и уточнил, что по итогам работы управления количество зарегистрированных преступлений возросло на 2,1%, (65 преступлений).

Большое внимание в своем докладе он уделил IT-преступлениям, доля которых в общей массе составила 43,2%.

Депутат Псковской городской Думы по округу № 13 Галина Неваленная уточнила, является ли причиной низкой раскрываемости IT-преступлений недостаток рабочих кадров или же сложность выявления преступников замыкается на их деятельности в Сети.

«Преступники используют поддельные номера, звонят из мест за пределами Российской Федерации», – ответил Сергей Сурин.

При этом псковская полиция достигла 100-процентной раскрываемости убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, изнасилований, квалифицированных грабежей и разбоев. Значительно уменьшилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Более эффективно стали использоваться возможности системы видеонаблюдения «Безопасный город», с их помощью раскрыли 31 преступление, выявили 1125 административных правонарушений.

При этом уровень удовлетворенности услугами в сфере миграционной службы по данным псковского УМВД составил 97%.

На проблему дефицита личного состава сотрудников полиции обратил внимание депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов, предположив, что основной причиной дефицита кадров является низкая заработная плата.

«Считаю, некомплект у нас некритический, мы справляемся тем составом, который у нас есть. Могу сказать, что у младшего начальствующего состава, сержантского состава зарплаты небольшие. Зарплата у офицерского состава значительно выше», – ответил Сергей Сурин.

Глава города Пскова Борис Елкин поблагодарил сотрудников полиции за качественную работу и эффективное сотрудничество.

«Ходить по улицам нашего города становится все безопаснее и безопаснее. Уровень доверия к полиции у нас растет с каждым годом. Вам доверяют, вас уважают, люди отмечают это», – отметил глава города.

Изменения в бюджет, прибыль «Горводоканала» и платные парковки

После отчета полиции депутатский корпус одобрил изменения в бюджет города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Так, доходы бюджета на 2024 год увеличиваются на сумму 164,5 млн рублей, расходы – на 194,8 млн рублей. Кроме того, по ряду муниципальных программ планируется перераспределить средства между главными распорядителями.



В частности, будут выделены дополнительные средства на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды»: 2,4 млн рублей – на устройство научной детской площадки в сквере Ветеранов, 3,2 млн рублей – на реализацию инициативного проекта «Белочкин хуторок».

Также рассмотрели вопрос о перечислении части прибыли МП «Горводоканал» за 2022 год в счет предприятия, эту сумму в размере 6,6 млн рублей направят на аварийно-восстановительные работы.

«У предприятия есть свои инвестиционные составляющие, но, к сожалению, в течение года возникает множество непредвиденных обстоятельств и затрат», – прокомментировал этот шаг Борис Елкин.

В ходе рассмотрения изменений в положение о бюджетном процессе Дмитрий Барабанов предложил организовать платные парковки в центре города. Борис Елкин ответил, что данный вариант неоднократно рассматривался, однако в связи с низкой платежеспособностью населения какие-то решения по организации платных парковок в центре Пскова не принимаются.

«Платежеспособность населения у нас не самая высокая и серьезных проблем с пробками нет. Мы обсуждаем этот вопрос, но пока каких-то серьезных решений нет», – сказал он.

Отвечая на вопрос о количестве большегрузного транспорта в Пскове, глава города указал, что полный запрет на движение большегрузов в черте областного центра невозможен.

«Конечно, когда огромный грузовик заезжает во двор, это доставляет неудобства. Логистический терминал – это вопрос бизнеса, муниципальный строить не будем», – добавил Борис Елкин. Подробное рассмотрение этого вопрос перенесли на ближайшее заседание профильного комитета.

Также депутаты одобрили изменения в правила предоставления ритуальных услуг. Год назад стоимость услуг была установлена в размере 7,8 тысячи рублей с учетом инфляции. Согласно постановлению правительства в этом году коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций утвердили в размере 1,074. Поэтому поступило предложение увеличить выплату на компенсацию по погребению с 7,8 до 8,4 тысяч рублей.

Также на заседании обсудили план благоустройства и озеленения территории областного центра на 2024 год.

Награждения и почетные грамоты

В дальнейшем депутаты проголосовали за награждение благодарственными письмами преподавателей детской музыкальной школы №1 Константина Абабкова и детской музыкальной школы №5 Игоря Никитина, руководителя народного самодеятельного коллектива студии циркового искусства «Псковский цирк» Ирину Михайлову и заведующую Центром детского чтения Наталью Петрову.

Также благодарственными письмами городской Думы было решено наградить начальника отдела работы с обращениями граждан и организаций и кадровой работы Светлану Стельмашёнок и заместителя начальника отдела по правовым вопросам, нормотворческой деятельности и анализу финансово-экономического развития аппарата ПГД Ирину Кикре. Рассмотрели вопрос о награждении почетной грамотой ПГД главного режиссера псковского Дома офицеров Анны Дмитриевой.

Депутаты Псковской городской Думы в очередной раз продемонстрировали свою эффективную работу в решении насущных вопросов, а городская администрация — готовность ответить на вопросы депутатского корпуса и пояснить причины тех или иных решений. Такая совместная организованная работа – только во благо.

Анастасия Мишуковская