«Дневной дозор»: миграционная политика в России - не пора ли ужесточить?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему ужесточения миграционной политики. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
С начала 2000-ых, с ростом экономики России, в страну хлынул поток трудовых мигрантов. Они прибывали и по сей день продолжают прибывать из стран, где уровень жизни, зачастую, значительно ниже. И вот промежуточный итог: в российских мегаполисах, например, Москве и Санкт-Петербурге, численность диаспор жителей Средней Азии и Закавказья насчитывает десятки тысяч человек. В городах-миллионниках в некоторых видах профессий преобладают приглашенные специалисты: таксисты, дворники, дорожные рабочие...
Многие годы подряд государство шло по пути упрощения требований к оформлению иностранных специалистов. Это помогало решить проблему дешёвой рабочей силы и нехватки трудовых ресурсов (особенно на низкооплачиваемых профессиях). Нужно сказать, что на фоне этого «миграционного бума» не обошлось и без появления «чёрного», нелегального бизнеса. Отдельные нечистые на руку граждане, минуя пункты пропуска, через леса и поля, переправляли мигрантов через границу, оформляли для них фиктивные регистрации, устраивали на работу. В результате такой практики в стране оказалось немало людей, которые не знают ни русского языка, ни культуры, с трудом интегрируются в непривычную среду.
Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна. И подавляющее большинство мигрантов, действительно, добросовестно трудится, отправляя деньги на Родину и отчисляя налоги в российскую казну. Но после трагедии в подмосковском «Крокусе» в российском обществе вновь заговорили о необходимости ужесточения миграционной политики.
Не пора ли пересмотреть подходы в миграционном законодательстве, ужесточить требования? Второе направление — усилить контроль за миграционными службами, которые иногда коррупционным путём выдают разрешения на жительство и российские паспорта.
О том, стоит ли ужесточать миграционную политику в России - в программе «Дневной дозор».
Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, приобретших гражданство Российской Федерации в Псковской области, с 2018 года увеличилось на 15% — с 1 539 до 1 765 в минувшем 2023 году. «Пик» количества получивших гражданство за последние пару лет фиксировался в 2022 году (тогда паспорта с двуглавым орлом получили более 2 200 человек), привёл статистику заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Андрей Калинин. Он добавил, что год от года количество тех, кто пытается получить российское гражданство в связи с наличием родственников на нашей территории, растёт. По данным управления по вопросам миграции, больше всего иностранных граждан проживают в Пскове, Псковском районе и Великих Луках.
Да, исполнители теракта в «Крокусе» — иностранные граждане, приехавшие и жившие в нашей стране по миграционной линии. На это обстоятельство ещё раз указал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Он также отметил, что на этом фоне встаёт вопрос — а всё ли в России правильно в миграционной политике и законодательстве в этой сфере? Омбудсмен добавил, что к вопросу о том, нужно ли ужесточать миграционную политику, нужно подходить с другой стороны — повысить зарплату на тех должностях, которые сейчас пользуются спросом у приезжих. Чтобы граждане России сами захотели там работать.
Логично, что после трагедий, подобных произошедшей в Подмосковье, в нашем обществе активно обсуждают вопросы ужесточения миграционного законодательства. Этот факт признал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов. И тем не менее, он призвал не поддаваться эмоциям и не связывать случившееся с особенностями миграционной политики страны. Он также подчеркнул, что требования к мигрантам постоянно усиливаются. Но не всегда выполняются. И это уже проблема, с которой нужно разбираться.
Плохой человек или хороший - это не зависит от его национальности. А потому нужно бороться с попытками насаждения ксенофобских настроений в обществе на фоне случившегося в «Крокус Сити». Такой вывод следует из слов ведущей Школы межэтнической журналистики в Пскове, автора программы «Анализируй Этно» на ПЛН FM Ольги Миронович.
ЛДПР не против честных и законопослушных мигрантов. И тем не менее, миграционное законодательство в современных реалиях нужно ужесточать, такое мнение высказал координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного собрания Антон Минаков. Он обратил внимание на то, что из-за возросшего потока приезжих криминогенная обстановка в ряде регионов страны ухудшилась. Но выход есть...
Миграционное законодательство в России находится на достаточно высоком уровне, и ужесточать его не следует, поделился мнением председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак. Он уверен: в вопросе миграционной политики ужесточать нужно не сам закон, а контроль за теми, кто работает в этой сфере. А мигранты очень нужны и полезны для страны.
После трагедии в Подмосковье в соседней с Псковской областью Новгородской ввели запрет для приезжих на работу в отдельных сферах. В частности, закрыли для иностранных граждан профессию таксиста и водителя автобуса, а ещё продавца спиртных напитков. Подобное решение, к слову, прецедентом не стало. Схожие запреты существуют, например, в Тульской, Калининградской и Челябинской областях. В Псковской области подобных ограничений нет. Да и отношение к вопросу, как следует из ответов большинства сегодняшних собеседников, рациональное. Привлекать иностранных специалистов на работу можно, а иногда даже нужно. Но лишь в том случае, если они прошли контроль, изучили язык, культуру и законы страны, в которую прибыли.
Светлана Пикалёва