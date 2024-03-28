Общество

«Дневной дозор»: миграционная политика в России - не пора ли ужесточить?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему ужесточения миграционной политики. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

С начала 2000-ых, с ростом экономики России, в страну хлынул поток трудовых мигрантов. Они прибывали и по сей день продолжают прибывать из стран, где уровень жизни, зачастую, значительно ниже. И вот промежуточный итог: в российских мегаполисах, например, Москве и Санкт-Петербурге, численность диаспор жителей Средней Азии и Закавказья насчитывает десятки тысяч человек. В городах-миллионниках в некоторых видах профессий преобладают приглашенные специалисты: таксисты, дворники, дорожные рабочие...

Многие годы подряд государство шло по пути упрощения требований к оформлению иностранных специалистов. Это помогало решить проблему дешёвой рабочей силы и нехватки трудовых ресурсов (особенно на низкооплачиваемых профессиях). Нужно сказать, что на фоне этого «миграционного бума» не обошлось и без появления «чёрного», нелегального бизнеса. Отдельные нечистые на руку граждане, минуя пункты пропуска, через леса и поля, переправляли мигрантов через границу, оформляли для них фиктивные регистрации, устраивали на работу. В результате такой практики в стране оказалось немало людей, которые не знают ни русского языка, ни культуры, с трудом интегрируются в непривычную среду.

Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна. И подавляющее большинство мигрантов, действительно, добросовестно трудится, отправляя деньги на Родину и отчисляя налоги в российскую казну. Но после трагедии в подмосковском «Крокусе» в российском обществе вновь заговорили о необходимости ужесточения миграционной политики.

Не пора ли пересмотреть подходы в миграционном законодательстве, ужесточить требования? Второе направление — усилить контроль за миграционными службами, которые иногда коррупционным путём выдают разрешения на жительство и российские паспорта.

Сразу оговоримся - мы не призываем к межнациональной розни. И не закладываем в вопросы никакого ксенофобского подтекста. Лишь пытаемся разобраться в остросоциальном вопросе — а не пора ли пересмотреть подходы к миграционному законодательству? Скажем, усилить требования по знанию языка, знанию русской культуры, по способности к адаптации?

О том, стоит ли ужесточать миграционную политику в России - в программе «Дневной дозор».

Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, приобретших гражданство Российской Федерации в Псковской области, с 2018 года увеличилось на 15% — с 1 539 до 1 765 в минувшем 2023 году. «Пик» количества получивших гражданство за последние пару лет фиксировался в 2022 году (тогда паспорта с двуглавым орлом получили более 2 200 человек), привёл статистику заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Андрей Калинин. Он добавил, что год от года количество тех, кто пытается получить российское гражданство в связи с наличием родственников на нашей территории, растёт. По данным управления по вопросам миграции, больше всего иностранных граждан проживают в Пскове, Псковском районе и Великих Луках.

«Среди приобретающих гражданство РФ, лидирующие позиции по-прежнему продолжают занимать граждане государств, ранее входивших в состав бывшего СССР. Подавляющее большинство соискателей российского гражданства составили граждане Республики Таджикистан (44%), на втором месте граждане Украины (10%), граждане Белоруссии (7%), далее следуют выходцы из Республики Узбекистан (6%), Казахстана (3%), Киргизии (3%), 1% приходится на граждан Туркменистана. Кроме того, также мы принимали в прошлом году в гражданство РФ граждан Израиля, Греции, Великобритании, Вьетнама. С заявлениями о выдаче вида на жительство к нам обратились 1226 иностранных граждан. Нами оформлено 1169 видов на жительство. Если говорить про аналогичный период прошлого года, то оформлено 1410 видов на жительство. По гражданской принадлежности опять же лидируют граждане Республики Таджикистан».

Да, исполнители теракта в «Крокусе» — иностранные граждане, приехавшие и жившие в нашей стране по миграционной линии. На это обстоятельство ещё раз указал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Он также отметил, что на этом фоне встаёт вопрос — а всё ли в России правильно в миграционной политике и законодательстве в этой сфере? Омбудсмен добавил, что к вопросу о том, нужно ли ужесточать миграционную политику, нужно подходить с другой стороны — повысить зарплату на тех должностях, которые сейчас пользуются спросом у приезжих. Чтобы граждане России сами захотели там работать.

«Почему едут к нам мигранты и почему те должности, на которые они претендуют, не могут быть заменены гражданами Российской Федерации? Ответ здесь, к сожалению, очень простой. Зарплата на этих должностях такая, что не позволяет гражданину Российской Федерации обеспечивать достаточный уровень жизни. Вот если органы власти задумаются о том, что любая работа должна оплачиваться так, чтобы работающий человек мог обеспечивать с этой зарплаты себя и свою семью, я думаю, что тогда и поползновения мигрантов на эти должности будут минимальными. Потому что сегодня у нас слишком много вакансий, и мы этим гордимся. У нас нет проблем с безработицей. На самом деле, вакансии возникли потому, что уровень зарплаты у них такой, который не позволяет обеспечивать нормальную жизнь на нормальном уровне для граждан Российской Федерации. Когда мы эту тенденцию изменим, я думаю, что и приезжих будет гораздо меньше, потому что все рабочие места будут заняты».

Логично, что после трагедий, подобных произошедшей в Подмосковье, в нашем обществе активно обсуждают вопросы ужесточения миграционного законодательства. Этот факт признал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов. И тем не менее, он призвал не поддаваться эмоциям и не связывать случившееся с особенностями миграционной политики страны. Он также подчеркнул, что требования к мигрантам постоянно усиливаются. Но не всегда выполняются. И это уже проблема, с которой нужно разбираться.

«Ведется следствие и торопиться с выводами не следует. Российская экономика нуждается в рабочей силе. Именно поэтому к нам едут трудовые мигранты, они заполняют рабочие места, которые по разным причинам не востребованы гражданами России. Есть службы, которые призваны отвечать за правомерность нахождения в стране приглашенных специалистов. Государство постоянно ужесточает правила въезда и оформления мигрантов, но, к сожалению, это не всегда дает нужный эффект. На мой взгляд, службам, которые занимаются миграцией, необходимо сделать правильные выводы».

Плохой человек или хороший - это не зависит от его национальности. А потому нужно бороться с попытками насаждения ксенофобских настроений в обществе на фоне случившегося в «Крокус Сити». Такой вывод следует из слов ведущей Школы межэтнической журналистики в Пскове, автора программы «Анализируй Этно» на ПЛН FM Ольги Миронович.

«Ксенофобия - это естественное человеческое чувство. И много тысячелетий она, действительно, помогала нашим предкам выживать. Ведь в большинстве случаев чужой для них был настоящим врагом. Если в твою пещеру пришли чужие, то это значит, что они всех наших мужчин и детей прибьют, еду отберут, а женщин изнасилуют. Но с тех пор многое изменилось, и мы уже давно живем не в пещерах, а в больших городах, где перемешаны люди разных национальностей, религий и культур. Потому что это выгодно, удобно и интересно. Проблема в том, что наша первобытная психология не успевает за цивилизацией. Поэтому точно так же, как надо постоянно по капле выдавливать из себя раба, так же надо и постоянно заниматься "самоденацификацией". Твердить себе: что бы ни случилось, я - цивилизованный человек. Я сужу о людях не по цвету кожи, не по их вероисповеданию, а по их человеческим качествам. Я умею рационализировать свой гнев, и вместо того, чтобы в ярости тоже начать творить беспредел, лучше хорошо подумаю, кто виноват и что делать. Поэтому давайте-ка все-таки постараемся оставаться людьми. Просто потому, что ксенофобия - не самая эффективная линия поведения, да еще и опасная для нас самих».

ЛДПР не против честных и законопослушных мигрантов. И тем не менее, миграционное законодательство в современных реалиях нужно ужесточать, такое мнение высказал координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного собрания Антон Минаков. Он обратил внимание на то, что из-за возросшего потока приезжих криминогенная обстановка в ряде регионов страны ухудшилась. Но выход есть...

«Убежден и считаю крайне необходимым как можно скорее ужесточить миграционное законодательство в плане уголовных преступлений, совершаемых мигрантами. Мигранты, приезжающие к нам в страну, должны понимать, что если они нарушают какой-то закон, тем более уголовный, то наказание, безусловно, будет. Оно будет неминуемо. ЛДПР неоднократно поднимала вопрос о расхождениях каких-то культурных моментов между мигрантами Средней Азии и жителями России. Считаю, что перед тем, как мигрант отправляется в страну на заработки или на постоянное место жительства, он обязан пройти необходимое обучение. Он должен хорошо знать русский язык, он должен знать нашу культуру, наши традиции и обязательно наш Уголовный кодекс. Если все эти пункты соблюдены, то, пожалуйста, пусть приезжают. Хотелось бы отметить, что мы не против трудовых мигрантов. Честным людям, которые действительно приезжают трудиться на благо своей семьи, в том числе и на благо России, платя налог, мы рады».

Миграционное законодательство в России находится на достаточно высоком уровне, и ужесточать его не следует, поделился мнением председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак. Он уверен: в вопросе миграционной политики ужесточать нужно не сам закон, а контроль за теми, кто работает в этой сфере. А мигранты очень нужны и полезны для страны.

«Мы с вами знаем многочисленные случаи нарушения миграционного законодательства со стороны чиновников, которые, в свою очередь, незаконно легализуют достаточно большое количество мигрантов. Понятно, что правоохранительные органы с этим явлением борются, но если закон соблюдать как положено, то, на мой взгляд, там все в порядке. И я скажу больше: ужесточать его не следует. Дело в том, что я и мои коллеги в строительной отрасли на сегодняшний день сталкиваемся с острым дефицитом рабочей силы. А как раз такие мигранты, узбеки и таджики, очень хорошие строители. Они сюда приезжают зарабатывать деньги и работают достаточно эффективно и качественно. Поэтому, если миграционное законодательство будет ужесточаться и в этом вопросе возникнут дополнительные сложности, это также негативно отразится и на экономической составляющей».

После трагедии в Подмосковье в соседней с Псковской областью Новгородской ввели запрет для приезжих на работу в отдельных сферах. В частности, закрыли для иностранных граждан профессию таксиста и водителя автобуса, а ещё продавца спиртных напитков. Подобное решение, к слову, прецедентом не стало. Схожие запреты существуют, например, в Тульской, Калининградской и Челябинской областях. В Псковской области подобных ограничений нет. Да и отношение к вопросу, как следует из ответов большинства сегодняшних собеседников, рациональное. Привлекать иностранных специалистов на работу можно, а иногда даже нужно. Но лишь в том случае, если они прошли контроль, изучили язык, культуру и законы страны, в которую прибыли.

Светлана Пикалёва