Политика

Антон Минаков: В областном Собрании стало меньше популизма и больше конструктива

В Псковском областном Собрании депутатов с 2011 года стало намного больше конструктива, и меньше популизма. Такое мнение координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного собрания Антон Минаков выразил в программе «Собрание», посвященной 30-летию регионального парламента, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Одно из явных изменений - все-таки стало меньше популизма и больше конструктива. Мы разрабатываем законопроекты, и по некоторым из них проводим консультации и с правительством, и с "Единой Россией", и с председателями комитетов», - отметил он.

По его словам, представить подобное в 2011 или 2012 году было бы сложно.

«Это движение навстречу друг другу. Предложения ЛДПР стали рассматриваться на согласительных комиссиях и приниматься в большом объеме. Нам идут навстречу, и нам нет смысла упираться и вставлять палки в колеса коллег. У нас одна общая задача. Поскольку партия власти и правительство стали во многих моментах прислушиваться к нам, мы не будем пятится назад. Это наша совместная работа, которую мы будем продолжать на благо жителей региона», - добавил Антон Минаков.

30 лет. 7 созывов. Ключевые события, главные персоны. История псковского парламентаризма в лицах - в проекте «Собрание» на «ПЛН FM».