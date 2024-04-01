Политика

«Собрание»: к 30-летию регионального парламента — пятый созыв (20011-2016). ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собрание», посвященной 30-летию регионального парламента, которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 2 апреля.

Сегодня в центре внимания ведущего Александра Савенко 5-й созыв Псковского областного Собрания - период времени с 2011 по 2016 годы. Своими воспоминаниями о депутатской деятельности в то время поделились депутаты 5-го созыва Виктор Остренко, Антон Минаков и Андрей Козлов. Все они являются народными избранниками и в настоящее время.

30 лет. 7 созывов. Ключевые события, главные персоны. История псковского парламентаризма в лицах - в проекте «Собрание» на «ПЛН FM».