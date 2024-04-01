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Политика

Андрей Турчак впервые вошел в топ-10 ведущих политиков России по версии АПЭК

02.04.2024 16:57|ПсковКомментариев: 0

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак впервые занял 10 место в рейтинге 100 ведущих политиков России. Очередную версию списка по итогам марта представило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Фото: пресс-служба «Единой России»

«Рекордный результат Владимира Путина по итогам президентских выборов создает дополнительные возможности для расширения поддержки "Единой России" в ходе региональных и муниципальных избирательных кампаний 2024 года, развивая восходящий тренд для секретаря генсовета партии Андрея Турчака (с 11-го на 10-е место)» - отметил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Рейтинг ведущих политиков РФ по итогам марта традиционно возглавляет президент Владимир Путин. Кроме него, в группу с очень сильным влиянием входят Михаил Мишустин, Сергей Собянин, Антон Вайно, Дмитрий Медведев, Алексей Громов, Сергей Шойгу, Сергей Кириенко, Игорь Сечин, Андрей Турчак, Николай Патрушев, Александр Бортников, Дмитрий Песков, Антон Силуанов, Александр Бастрыкин, Эльвира Набиуллина, Сергей Нарышкин, Алексей Миллер, Вячеслав Володин и Сергей Лавров.

Пресс-портрет
Турчак Андрей Анатольевич Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Источник: Псковская Лента Новостей
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