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Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с зампредседателя Псковской гордумы Михаилом Ивановым

03.04.2024 12:02|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - заместитель председателя Псковской городской Думы, депутат по единому округу, руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаил Иванов.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним вопросы, касающиеся его депутатской и общественной деятельности. В чем «плюсы» и «минусы» работы депутата? Часто ли политические взгляды депутатов превалируют над, что называется, здравым смыслом? Каковы планы депутатского корпуса на текущий год? С какими обращениями граждан в основном приходится иметь дело Михаилу Иванову? Каково его отношение к ТОСам?

Об этом и многом другом — в эфире.

Теги: #гайд-парк #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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