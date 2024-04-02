Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с зампредседателя Псковской гордумы Михаилом Ивановым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - заместитель председателя Псковской городской Думы, депутат по единому округу, руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаил Иванов.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним вопросы, касающиеся его депутатской и общественной деятельности. В чем «плюсы» и «минусы» работы депутата? Часто ли политические взгляды депутатов превалируют над, что называется, здравым смыслом? Каковы планы депутатского корпуса на текущий год? С какими обращениями граждан в основном приходится иметь дело Михаилу Иванову? Каково его отношение к ТОСам?

Об этом и многом другом — в эфире.