Политика

«Гайд-парк»: Зампредседателя Псковской гордумы Михаил Иванов о депутатской и общественной работе. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 апреля. Гость студии - заместитель председателя Псковской городской Думы, депутат по единому округу, руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаил Иванов.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним вопросы, касающиеся его депутатской и общественной деятельности. В чем «плюсы» и «минусы» работы депутата? Часто ли политические взгляды депутатов превалируют над, что называется, здравым смыслом? Каковы планы депутатского корпуса на текущий год? С какими обращениями граждан в основном приходится иметь дело Михаилу Иванову? Каково его отношение к ТОСам?

Об этом и многом другом — в эфире.