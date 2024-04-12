Политика

«Собственной персоной»: Александр Борисов и Александр Козловский о формировании правительства и 30-летии регпарламента. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 апреля.

Гостями студии стали заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов и депутат Госдумы от Псковской области, первый заместитель председателя думского комитета по промышленности и торговле, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Максим Костиков поговорил с ними об участии депутатов в формировании нового состава правительства РФ и о 30-летии Псковского областного Собрания. Эфир прошел в формате пресс-конференции, поэтому свои вопросы гостям студии также смогли задать представители средств массовой информации