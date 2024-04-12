Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
места для выпускного
поездки с выгодой
Господин Рейтингомер
топ заведений для выпускников
Открытие Гельдтовой бани
тендер от ПЭМЗ
уютный город своими руками
Онлайн-викторина про Псковскую область
новый туристический маршрут
ответы на все вопросы
Кабельный потенциал
Сергей Федосеев о работе в округе
ФКГС поселок Панино
услуги в цифре
Меняют жизнь к лучшему ТОСы
зарплата за работу на выходных
 
 
 
ещё Политика 12.04.2024 15:050 Четыре времени регионального парламента 19.04.2024 15:300 «Все желают людям счастья»: есть ли в российском обществе запрос на новые партии? 19.04.2024 13:090 «Новые люди» и «Партия роста» объединились 18.04.2024 10:030 «Новые люди» сохранят название после слияния с «Партией роста» 17.04.2024 17:530 «Особое мнение»: Экс-губернатор Евгений Михайлов о перспективах «перезагрузки» политической системы в России. ВИДЕО 17.04.2024 17:340 Кардинальных изменений в правительстве России не ожидается — Евгений Михайлов
 
 
 
Самое популярное 13.04.2024 20:0611 Свято-Введенский женский монастырь горел в Псковской области 14.04.2024 18:390 Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе СВО 15.04.2024 16:068 Псковские содержаночки 13.04.2024 11:598 Власти Псковской области отказались от проведения парада 9 мая 12.04.2024 09:003 Поворот налево засекречен
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«Все желают людям счастья»: есть ли в российском обществе запрос на новые партии?

19.04.2024 15:30|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: есть ли в российском обществе запрос на новые партии? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Все недовольны всем: есть ли в российском обществе запрос на новые партии? 

Социологическая компания Russian field провела в стране социологический опрос по поводу потенциальных потребностей людей в новой партии. Он показал, что примерно 30% россиян сейчас не привлекает ни одна из существующих политических партий. Но на выборы они готовы бы пойти, чтобы проголосовать за какую-нибудь другую, новую партию. Особенно если она будет выступать «за позитив и объединение людей», а не наоборот. 

Запрос на альтернативу в обществе существует. И мы в программе «Дневной дозор» уже не в первый раз обращаемся к этой теме под разными углами. Почему треть россиян не считает привлекательной ни одну из существующих партий? По мнению некоторых политологов, ответ кроется в том, что сложившаяся партийно-политическая модель сейчас воспринимается уже во многом как архаичная, не соответствующая современным потребностям и вызовам. 

Критики высказывают мнение по поводу того, что такая модель удобна для действующей власти. Ведь ей легко манипулировать и подвергать необходимым метаморфозам путём объединения партий и их перетасовки. И все-таки. Эта система сложилась ещё в 90-е. Спустя 30 лет у людей нового поколения новые потребности. В итоге наряду с тем большинством, которое поддерживает власть и партию власти, есть и те, кто хочет чего-то другого.

Почему старые партии не нравятся 30% жителей страны? И нужно ли создавать новые? Не пора ли либерализовать законодательство о политических партиях? Чтобы найти ответы на эти вопросы, в этот раз мы решили не обращаться к представителям самих политических партий. Ранее они высказывались по схожему вопросу. Мы решили обратиться к представителям гражданского, общественного сектора, чтобы выяснить: а есть ли на самом деле он, этот запрос на альтернативу? Подробнее об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

То, что россияне все меньше отдают предпочтение существующим партиям, по словам российского политолога Евгения Минченко, логично. Дело в том, что условиях внешнего давления в стране растёт поддержка национального лидера. Говорить о «начале конца» старых партий пока рано. Кризис есть. Но по мнению Евгения Минченко, партии, вероятнее всего, сумеют его преодолеть.

«Кризис партийно-политической системы, действительно, регулярно обсуждается. Но я думаю, что пока еще инерция у старых партий достаточно велика. Плюс совсем недавно произошло обновление партийно-политической системы. Появилась в парламенте новая партия - партия "Новые люди", которая частично заняла эту нишу, которая ранее не была представлена в российском политическом поле».

Бард и общественный деятель, представитель бизнес-сообщества региона Николая Рассадин считает, что запрос на новые политические силы есть, потому что всё то, что представлено сейчас в политическом пространстве России, — имитация политической деятельности. Он также высказал мнение о том, что российская политическая модель становится похожа на модель Германской демократической республики, где многопартийность была номинальной.

«Все пространство заполнено "Единой Россией". Партии, такие как ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия", имитируют некую "оппозицию". Партия "Новых людей" - это искусственно созданная в Кремле партия, чтобы отвлечь внимание людей от партии "Яблоко", которая стала неприкасаемой в последнее время, которую пытаются вывести из политического пространства. Так вот, в основном я считаю, что результаты опросов абсолютно объективны. Всем уже надоела это показуха, игра в политику. Поэтому в обществе есть запрос на новую партию, новые политические силы. Но, к сожалению, этого не произойдет».

Проведенное исследование «категорически не отражает реальной картины», которая сложилась в обществе — подчеркнул представитель культурного сообщества региона, художественный руководитель Псковского театра драмы, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Дмитрий Месхиев. Он отметил, что необходимость создания «новой партии» можно было бы признать, если бы кандидаты от «Единой России» не набирали бы миллионы голосов по всей стране. Пока же это лишь частные мнения людей, «которым все всегда не нравится». Да и вообще, по словам Дмитрия Месхиева, в России и так слишком много политических партий.

«То, что у нас не двухпартийная система - это плохо, с моей точки зрения, потому что, честно говоря, четыре или пять партий - это многовато. По идее, для нормального стабильного развития, особенно общественно-политического, нужны две партии. Но это моя точка зрения, это не значит, что она правильная. Если разобраться в том, что делает, в первую очередь, "Единая Россия" и другие партии, какое количество добрых дел и так далее, то видно будет и очевидно, что партии работают и работают достаточно эффективно. Поэтому, с моей точки зрения, это та часть населения, которой всегда будет не нравиться все. Она есть - это факт, от этого никуда не денешься. Этой прослойки становится все меньше и меньше, но пока она существует. Но если мы возьмем отзывы, например, в интернет-газетах разных людей, то там все: "Отремонтировали - плохо, не отремонтировали - плохо, сделали дорогу - плохо, не сделали дорогу - плохо" и так далее. Мне кажется, что в основном все эти исследования касаются именно этой прослойки людей».

«В обществе сейчас существует глубокая апатия и неверие ни в какие партии» - с таких слов размышление начал почетный гражданин города Пскова, общественный деятель, публицист, почетный работник культуры РФ Валерий Павлов. По его словам, именно такой настрой у россиян сейчас доминирует. А вызван он напряжённой обстановкой в стране и вокруг неё.

«Затопило полстраны, и у людей настрой негативный. Мне кажется, в этом вся проблема. Хотя меры принимаются, усилия большие принимаются. Но в целом, я считаю, настроение упадническое. Я думаю, что никто не верит в торжество этих партий - новые они будут или старые. Старые бы заработали».

Существующие в нашей стране партии не соответствуют основным принципам любого партийного правительства — выборности всех членов сверху донизу и требованиям о ежегодной отчетности всех без исключения партийных органов. А эта работа обязательно должна проводиться. И контролироваться должна Минюстом. Такое мнение озвучил псковский промышленник, директор холдинга NPN Игорь Савицкий.

«Если эти принципы не соблюдаются, а ни одна из партий такие принципы не соблюдает, такие партии существовать вообще не должны. Поэтому наши сегодняшние партии не пользуется большой поддержкой населения. Прямо скажем, программы их не отличаются друг от друга. Коммунисты там как-то выбиваются. А так, в принципе, все говорят примерно одно и то же. Нужны ли партии, не нужны - решать должен народ. Хотят люди собраться в какое-то идейное объединение - пускай создают партию. Какие проблемы? Пусть отвечают требованиям Минюста в смысле выборности. Пусть человек выбирает представителя, тогда пускай эта партия существует. Какие проблемы? Проблем никаких нет. Вот тогда будет с партиями хоть какой-то порядок. А сегодня партии как таковые просто не существуют».

Заслуженный художник России, председатель регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк признал, что политика его интересует меньше, чем живопись. А затем предположил, что если тема с появлением каких-то новых партий возникла в обществе, то вероятно, и запрос на неё есть. Что же касается его личного мнения по поводу этого вопроса, оно неоднозначно.

Фото: страница Виктора Лысюка в социальной сети «ВКонтакте»

«Вообще, конечно, по всем законам развития общества должна быть какая-то сменяемость, должна быть какая-то критика, должна быть какая-то "движуха". Но то, что у нас, на мой взгляд, наверное нужна какая-то новая партия, а может и не нужна - нужно спрашивать с тех, кто есть уже, чтобы они как-то более конкретно свои программы претворяли в жизнь. Вот и все. Ну, хорошо, "наплодят" таких новых партий, ну и что? Они что, будут кардинально отличаться друг от друга? Все будут говорить, что мы желаем счастья людям и всего прочего». 

Не всякое социологическое исследование действительно является таковым. На этот факт указал кандидат социологических наук, доцент кафедры связей с общественностью и журналистики ПсковГУ Сергей Кулдин. Он высказал мнение о том, что российские партии складывались в «странный период», «период реформ». И фактически партиями они как раз не являются. Почему? Свою точку зрения собеседник обосновал.

Фото: Сергей Кулдин / «ВКонтакте»

«Там просто есть лидеры, которые их формируют. Они харизматически на себя "натянули одеяло". И пока эти харизматические лидеры были - эти партии существовали. Поэтому у населения недоумение по поводу того, что такое партийная система в России. Во-первых, она очень молодая и еще не сложилась, поэтому здесь такой стабильности и не может быть. Все это еще находится в процессе длительного становления. Эти ожидания, наверное, все-таки имеют место быть. Пока эти партии не отвечают чаяниям каких-то широких социальных групп. Партии же обычно выходят из общественных организаций. Они снизу формируются. Исторически так было, в истории политических учений. То, как у нас сформировались партии, - это просто было на скорую руку слеплено в рамках демократического ренессанса, перестройки всей этой. Собственно говоря, да, наверное, неудовлетворенность партийной системой существует».

По данным Избирательной комиссии Псковской области, к концу 2023 года в регионе насчитывалось сразу 19 региональных отделений политических партий. Все они официально зарегистрированы управлением Министерства юстиции по Псковской области и по бумагам действуют. И тем не менее, де-факто большинство из них у жителей региона не на слуху. И это говорит о многом...

Запрос на альтернативу у общества есть. Но и политических партий создано немало. Есть ли смысл «плодить» их дальше? Или, может быть, дело в другом? Возможно, необходимо изменить законодательство, сделать политические объединения более открытыми и демократичными, а их появление должно быть инициировано «снизу» - обществом, инициативными гражданами, а не «сверху»  - властями. Сегодня же создать политическую партию без санкции из Кремля фактически невозможно. 

Светлана Пикалева

Теги: #политика #Дневной дозор #партии #оппозиция
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Электронные платежки за ЖКУ хотят распространить на всю страну. Откажитесь ли вы от бумажных в пользу цифровых?
В опросе приняло участие 252 человека
19.04.2024, 17:030 Интернет на дачах Псковского района улучшил МегаФон 19.04.2024, 17:000 Полуфиналистки «Мисс и Миссис Великие Луки-2024» приняли участие в титульной фотосессии 19.04.2024, 16:580 «Хайпожоры»: интервью Дурова, новый иноагент и эхо мусорных войн. ВИДЕО 19.04.2024, 16:450 Знаменитая Гельдтова баня на берегу Псковы откроется 20 апреля
19.04.2024, 16:410 Память жертв геноцида советского народа почтили в псковской деревне Лухново 19.04.2024, 16:330 Дорогу на подъезде к Владимирскому лагерю начали ремонтировать в Стругокрасненском округе 19.04.2024, 16:250 В парке реки Милевки в Пскове собрали 15 мешков мусора 19.04.2024, 16:090 Минкульт выделил почти 30 млн рублей на Дни Пушкинской поэзии в Псковской области
19.04.2024, 15:590 День местного самоуправления отметили в Родинском доме культуры 19.04.2024, 15:530 Мыльные пузыри, танцы и конкурсы: семейный праздник пройдет в Пскове 19.04.2024, 15:450 Посмотреть отчеты «управляек» можно на «Госуслугах» – директор «Нового квартала» 19.04.2024, 15:310 Губернатор объявил о старте программ «Псковский гектар» и «Земский муниципальный служащий»
19.04.2024, 15:300 «Все желают людям счастья»: есть ли в российском обществе запрос на новые партии? 19.04.2024, 15:210 Ветераны в мае смогут бесплатно ездить на пригородных автобусах в Псковской области 19.04.2024, 15:080 «Михайловское» анонсирует новый театральный фестиваль 19.04.2024, 14:550 «Управляйка» не может существовать без участия людей – директор «Нового квартала»
19.04.2024, 14:450 Дорожные рабочие обнаружили мину в Печорском округе 19.04.2024, 14:330 Псковичей и гостей города приглашают на беговую экскурсию с чемпионами 19.04.2024, 14:210 Пункты приема вторсырья открыли в Пскове в рамках акции 19.04.2024, 14:110 Подозреваемую в краже спиртного задержали в Пскове
19.04.2024, 13:590 Жилой дом и Mitsubishi сгорели в бежаницкой деревне Симаниха  19.04.2024, 13:490 Псковская область представляет туристский потенциал региона на выставке в Минске 19.04.2024, 13:400 Жертв геноцида в годы Великой Отечественной войны вспоминают 19 апреля 19.04.2024, 13:320 Оборудование великолукского завода «ЗЭТО» используют на газопроводе «Сила Сибири»
19.04.2024, 13:290 Псков претендует на звание культурной столицы России 19.04.2024, 13:190 Открыт прием заявок на фестиваль живой музыки «Добрый рок-2025» 19.04.2024, 13:090 «Новые люди» и «Партия роста» объединились 19.04.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с группой «Неужели заря»
19.04.2024, 12:540 Бумаге вышел срок 19.04.2024, 12:490 Выставка «Красота старины – устой настоящего и мост в будущее» открылась в Пскове 19.04.2024, 12:440 Энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности 19.04.2024, 12:350 Начинается видеотрансляция нового проекта «ПЛН FM» «Управдом»
19.04.2024, 12:270 СОБЫТИЕ: Круглый стол РВИО «День воинской славы России: Ледовое побоище» 19.04.2024, 12:211 Прямая трансляция апрельского снегопада в Михайловском доступна на сайте музея-заповедника 19.04.2024, 12:171 Исполнился 81 год со дня основания подразделений контрразведки «Смерш» 19.04.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: интервью Дурова, новый иноагент и эхо мусорных войн
19.04.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 19 апреля 19.04.2024, 11:590 МЧС предупреждает о снегопаде в северо-восточной части Псковской области 19.04.2024, 11:470 Гдовичка ударила ножом мужа в живот и получила условный срок 19.04.2024, 11:390 «Квартирник»: Группа «Неужели заря» о чувственности в музыке, дружбе и неминуемом распаде коллектива
19.04.2024, 11:370 Региональные уполномоченные рассказали Александру Котову об особенностях обращений 2023 года 19.04.2024, 11:230 Управляющая компания «Новый квартал» обследовала вентиляцию в трёх домах Пскова и Печор 19.04.2024, 11:110 Расписание поезда из Дно в Новосокольники изменится 26 апреля 19.04.2024, 10:570 Новый проект «Управдом» стартует на волнах «ПЛН FM»
19.04.2024, 10:501 Елена Тимашова о задачах территориального общественного самоуправления 19.04.2024, 10:400 Великолукские росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя 19.04.2024, 10:310 «Хайпожоры»: интервью Дурова, новый иноагент и эхо мусорных войн 19.04.2024, 10:230 Lada и Audi столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове
19.04.2024, 10:162 Владимир Мединский: Псковская область богата любителями истории, люди – золото 19.04.2024, 10:000 Треть жителей СЗФО согласны снизить свои требования к зарплате, если им очень понравится работодатель 19.04.2024, 09:500 Названы переводы, которые гарантированно заблокируют банковскую карту 19.04.2024, 09:400 Движение по участку улицы Кузнецкой закроют в Пскове из-за соревнований
19.04.2024, 09:300 Совет Торгово-промышленной палаты РФ провел выездное заседание в Великих Луках 19.04.2024, 09:151 Россиян предупредили о штрафах за сорняки на дачном участке 19.04.2024, 09:000 В Госдуме предлагают освободить управдомов от пенсионных взносов 19.04.2024, 08:402 В России выросло число приговоров коррупционерам 
19.04.2024, 08:200 Магазин возобновил работу в островской деревне Шики 19.04.2024, 08:001 Отели и гостиницы в России обяжут создавать условия для инвалидов 19.04.2024, 07:401 Пенсионерка погибла при пожаре в Пскове 19.04.2024, 07:200 Улицу Юбилейную в Пскове открыли для движения транспорта
19.04.2024, 07:000 В России разработали робота-поводыря с ChatGPT 18.04.2024, 22:301 Глава Палкинского района приняла участие во встрече женщин-глав муниципалитетов с Валентиной Матвиенко 18.04.2024, 22:150 Более 40 памятников архитектуры Псковской области вошли в каталог «Готики в России» 18.04.2024, 22:131 СОБЫТИЕ: Торжественные церемонии в День воинской славы России в Самолве и на горе Соколихе
18.04.2024, 22:000 Семья псковских курсантов сдала кровь в преддверии Дня донора 18.04.2024, 21:460 Святые встречи митрофорного протоиерея Олега Тэора станут темой лекции в Пскове 18.04.2024, 21:401 Головной убор русских замужних женщин покажут в Псковском музее 18.04.2024, 21:200 Псковскую молодежь приглашают отправиться в Будутину весь
18.04.2024, 21:101 Светлана Мельникова выступила на заседании «Россия – Китай: музыка, которая объединяет» 18.04.2024, 21:001 Дмитрий Белюков: РВИО в Великих Луках возьмет в работу рекомендации Владимира Мединского  18.04.2024, 21:000 Благоустройство общественной территории начали в псковской деревне Соловьи 18.04.2024, 20:460 Субботник провели в аллее памяти десантников шестой роты в Великих Луках
18.04.2024, 20:330 «Подстрочник»: Территориальное общественное самоуправление в вопросах и ответах. ВИДЕО 18.04.2024, 20:280 Невского причислили к лику святых за защиту православной веры — иерей Максим Васильев 18.04.2024, 20:180 Сильный снег и дождь ожидаются в юго-восточных районах Псковской области 18.04.2024, 20:050 Роль искусственного интеллекта в медицине и науке оценил эксперт
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru