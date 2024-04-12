«Все желают людям счастья»: есть ли в российском обществе запрос на новые партии?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: есть ли в российском обществе запрос на новые партии? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Все недовольны всем: есть ли в российском обществе запрос на новые партии?
Социологическая компания Russian field провела в стране социологический опрос по поводу потенциальных потребностей людей в новой партии. Он показал, что примерно 30% россиян сейчас не привлекает ни одна из существующих политических партий. Но на выборы они готовы бы пойти, чтобы проголосовать за какую-нибудь другую, новую партию. Особенно если она будет выступать «за позитив и объединение людей», а не наоборот.
Запрос на альтернативу в обществе существует. И мы в программе «Дневной дозор» уже не в первый раз обращаемся к этой теме под разными углами. Почему треть россиян не считает привлекательной ни одну из существующих партий? По мнению некоторых политологов, ответ кроется в том, что сложившаяся партийно-политическая модель сейчас воспринимается уже во многом как архаичная, не соответствующая современным потребностям и вызовам.
Критики высказывают мнение по поводу того, что такая модель удобна для действующей власти. Ведь ей легко манипулировать и подвергать необходимым метаморфозам путём объединения партий и их перетасовки. И все-таки. Эта система сложилась ещё в 90-е. Спустя 30 лет у людей нового поколения новые потребности. В итоге наряду с тем большинством, которое поддерживает власть и партию власти, есть и те, кто хочет чего-то другого.
Почему старые партии не нравятся 30% жителей страны? И нужно ли создавать новые? Не пора ли либерализовать законодательство о политических партиях? Чтобы найти ответы на эти вопросы, в этот раз мы решили не обращаться к представителям самих политических партий. Ранее они высказывались по схожему вопросу. Мы решили обратиться к представителям гражданского, общественного сектора, чтобы выяснить: а есть ли на самом деле он, этот запрос на альтернативу? Подробнее об этом сегодня в программе «Дневной дозор».
То, что россияне все меньше отдают предпочтение существующим партиям, по словам российского политолога Евгения Минченко, логично. Дело в том, что условиях внешнего давления в стране растёт поддержка национального лидера. Говорить о «начале конца» старых партий пока рано. Кризис есть. Но по мнению Евгения Минченко, партии, вероятнее всего, сумеют его преодолеть.
Бард и общественный деятель, представитель бизнес-сообщества региона Николая Рассадин считает, что запрос на новые политические силы есть, потому что всё то, что представлено сейчас в политическом пространстве России, — имитация политической деятельности. Он также высказал мнение о том, что российская политическая модель становится похожа на модель Германской демократической республики, где многопартийность была номинальной.
Проведенное исследование «категорически не отражает реальной картины», которая сложилась в обществе — подчеркнул представитель культурного сообщества региона, художественный руководитель Псковского театра драмы, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Дмитрий Месхиев. Он отметил, что необходимость создания «новой партии» можно было бы признать, если бы кандидаты от «Единой России» не набирали бы миллионы голосов по всей стране. Пока же это лишь частные мнения людей, «которым все всегда не нравится». Да и вообще, по словам Дмитрия Месхиева, в России и так слишком много политических партий.
«В обществе сейчас существует глубокая апатия и неверие ни в какие партии» - с таких слов размышление начал почетный гражданин города Пскова, общественный деятель, публицист, почетный работник культуры РФ Валерий Павлов. По его словам, именно такой настрой у россиян сейчас доминирует. А вызван он напряжённой обстановкой в стране и вокруг неё.
Существующие в нашей стране партии не соответствуют основным принципам любого партийного правительства — выборности всех членов сверху донизу и требованиям о ежегодной отчетности всех без исключения партийных органов. А эта работа обязательно должна проводиться. И контролироваться должна Минюстом. Такое мнение озвучил псковский промышленник, директор холдинга NPN Игорь Савицкий.
Заслуженный художник России, председатель регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк признал, что политика его интересует меньше, чем живопись. А затем предположил, что если тема с появлением каких-то новых партий возникла в обществе, то вероятно, и запрос на неё есть. Что же касается его личного мнения по поводу этого вопроса, оно неоднозначно.
Фото: страница Виктора Лысюка в социальной сети «ВКонтакте»
Не всякое социологическое исследование действительно является таковым. На этот факт указал кандидат социологических наук, доцент кафедры связей с общественностью и журналистики ПсковГУ Сергей Кулдин. Он высказал мнение о том, что российские партии складывались в «странный период», «период реформ». И фактически партиями они как раз не являются. Почему? Свою точку зрения собеседник обосновал.
Фото: Сергей Кулдин / «ВКонтакте»
По данным Избирательной комиссии Псковской области, к концу 2023 года в регионе насчитывалось сразу 19 региональных отделений политических партий. Все они официально зарегистрированы управлением Министерства юстиции по Псковской области и по бумагам действуют. И тем не менее, де-факто большинство из них у жителей региона не на слуху. И это говорит о многом...
Запрос на альтернативу у общества есть. Но и политических партий создано немало. Есть ли смысл «плодить» их дальше? Или, может быть, дело в другом? Возможно, необходимо изменить законодательство, сделать политические объединения более открытыми и демократичными, а их появление должно быть инициировано «снизу» - обществом, инициативными гражданами, а не «сверху» - властями. Сегодня же создать политическую партию без санкции из Кремля фактически невозможно.
Светлана Пикалева