Политика

«Все желают людям счастья»: есть ли в российском обществе запрос на новые партии?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: есть ли в российском обществе запрос на новые партии? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Все недовольны всем: есть ли в российском обществе запрос на новые партии?

Социологическая компания Russian field провела в стране социологический опрос по поводу потенциальных потребностей людей в новой партии. Он показал, что примерно 30% россиян сейчас не привлекает ни одна из существующих политических партий. Но на выборы они готовы бы пойти, чтобы проголосовать за какую-нибудь другую, новую партию. Особенно если она будет выступать «за позитив и объединение людей», а не наоборот.

Запрос на альтернативу в обществе существует. И мы в программе «Дневной дозор» уже не в первый раз обращаемся к этой теме под разными углами. Почему треть россиян не считает привлекательной ни одну из существующих партий? По мнению некоторых политологов, ответ кроется в том, что сложившаяся партийно-политическая модель сейчас воспринимается уже во многом как архаичная, не соответствующая современным потребностям и вызовам.

Критики высказывают мнение по поводу того, что такая модель удобна для действующей власти. Ведь ей легко манипулировать и подвергать необходимым метаморфозам путём объединения партий и их перетасовки. И все-таки. Эта система сложилась ещё в 90-е. Спустя 30 лет у людей нового поколения новые потребности. В итоге наряду с тем большинством, которое поддерживает власть и партию власти, есть и те, кто хочет чего-то другого.

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Почему старые партии не нравятся 30% жителей страны? И нужно ли создавать новые? Не пора ли либерализовать законодательство о политических партиях? Чтобы найти ответы на эти вопросы, в этот раз мы решили не обращаться к представителям самих политических партий. Ранее они высказывались по схожему вопросу. Мы решили обратиться к представителям гражданского, общественного сектора, чтобы выяснить: а есть ли на самом деле он, этот запрос на альтернативу? Подробнее об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

То, что россияне все меньше отдают предпочтение существующим партиям, по словам российского политолога Евгения Минченко, логично. Дело в том, что условиях внешнего давления в стране растёт поддержка национального лидера. Говорить о «начале конца» старых партий пока рано. Кризис есть. Но по мнению Евгения Минченко, партии, вероятнее всего, сумеют его преодолеть.

«Кризис партийно-политической системы, действительно, регулярно обсуждается. Но я думаю, что пока еще инерция у старых партий достаточно велика. Плюс совсем недавно произошло обновление партийно-политической системы. Появилась в парламенте новая партия - партия "Новые люди", которая частично заняла эту нишу, которая ранее не была представлена в российском политическом поле».

Бард и общественный деятель, представитель бизнес-сообщества региона Николая Рассадин считает, что запрос на новые политические силы есть, потому что всё то, что представлено сейчас в политическом пространстве России, — имитация политической деятельности. Он также высказал мнение о том, что российская политическая модель становится похожа на модель Германской демократической республики, где многопартийность была номинальной.

«Все пространство заполнено "Единой Россией". Партии, такие как ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия", имитируют некую "оппозицию". Партия "Новых людей" - это искусственно созданная в Кремле партия, чтобы отвлечь внимание людей от партии "Яблоко", которая стала неприкасаемой в последнее время, которую пытаются вывести из политического пространства. Так вот, в основном я считаю, что результаты опросов абсолютно объективны. Всем уже надоела это показуха, игра в политику. Поэтому в обществе есть запрос на новую партию, новые политические силы. Но, к сожалению, этого не произойдет».

Проведенное исследование «категорически не отражает реальной картины», которая сложилась в обществе — подчеркнул представитель культурного сообщества региона, художественный руководитель Псковского театра драмы, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Дмитрий Месхиев. Он отметил, что необходимость создания «новой партии» можно было бы признать, если бы кандидаты от «Единой России» не набирали бы миллионы голосов по всей стране. Пока же это лишь частные мнения людей, «которым все всегда не нравится». Да и вообще, по словам Дмитрия Месхиева, в России и так слишком много политических партий.

«То, что у нас не двухпартийная система - это плохо, с моей точки зрения, потому что, честно говоря, четыре или пять партий - это многовато. По идее, для нормального стабильного развития, особенно общественно-политического, нужны две партии. Но это моя точка зрения, это не значит, что она правильная. Если разобраться в том, что делает, в первую очередь, "Единая Россия" и другие партии, какое количество добрых дел и так далее, то видно будет и очевидно, что партии работают и работают достаточно эффективно. Поэтому, с моей точки зрения, это та часть населения, которой всегда будет не нравиться все. Она есть - это факт, от этого никуда не денешься. Этой прослойки становится все меньше и меньше, но пока она существует. Но если мы возьмем отзывы, например, в интернет-газетах разных людей, то там все: "Отремонтировали - плохо, не отремонтировали - плохо, сделали дорогу - плохо, не сделали дорогу - плохо" и так далее. Мне кажется, что в основном все эти исследования касаются именно этой прослойки людей».

«В обществе сейчас существует глубокая апатия и неверие ни в какие партии» - с таких слов размышление начал почетный гражданин города Пскова, общественный деятель, публицист, почетный работник культуры РФ Валерий Павлов. По его словам, именно такой настрой у россиян сейчас доминирует. А вызван он напряжённой обстановкой в стране и вокруг неё.

«Затопило полстраны, и у людей настрой негативный. Мне кажется, в этом вся проблема. Хотя меры принимаются, усилия большие принимаются. Но в целом, я считаю, настроение упадническое. Я думаю, что никто не верит в торжество этих партий - новые они будут или старые. Старые бы заработали».

Существующие в нашей стране партии не соответствуют основным принципам любого партийного правительства — выборности всех членов сверху донизу и требованиям о ежегодной отчетности всех без исключения партийных органов. А эта работа обязательно должна проводиться. И контролироваться должна Минюстом. Такое мнение озвучил псковский промышленник, директор холдинга NPN Игорь Савицкий.

«Если эти принципы не соблюдаются, а ни одна из партий такие принципы не соблюдает, такие партии существовать вообще не должны. Поэтому наши сегодняшние партии не пользуется большой поддержкой населения. Прямо скажем, программы их не отличаются друг от друга. Коммунисты там как-то выбиваются. А так, в принципе, все говорят примерно одно и то же. Нужны ли партии, не нужны - решать должен народ. Хотят люди собраться в какое-то идейное объединение - пускай создают партию. Какие проблемы? Пусть отвечают требованиям Минюста в смысле выборности. Пусть человек выбирает представителя, тогда пускай эта партия существует. Какие проблемы? Проблем никаких нет. Вот тогда будет с партиями хоть какой-то порядок. А сегодня партии как таковые просто не существуют».

Заслуженный художник России, председатель регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк признал, что политика его интересует меньше, чем живопись. А затем предположил, что если тема с появлением каких-то новых партий возникла в обществе, то вероятно, и запрос на неё есть. Что же касается его личного мнения по поводу этого вопроса, оно неоднозначно.

Фото: страница Виктора Лысюка в социальной сети «ВКонтакте»

«Вообще, конечно, по всем законам развития общества должна быть какая-то сменяемость, должна быть какая-то критика, должна быть какая-то "движуха". Но то, что у нас, на мой взгляд, наверное нужна какая-то новая партия, а может и не нужна - нужно спрашивать с тех, кто есть уже, чтобы они как-то более конкретно свои программы претворяли в жизнь. Вот и все. Ну, хорошо, "наплодят" таких новых партий, ну и что? Они что, будут кардинально отличаться друг от друга? Все будут говорить, что мы желаем счастья людям и всего прочего».

Не всякое социологическое исследование действительно является таковым. На этот факт указал кандидат социологических наук, доцент кафедры связей с общественностью и журналистики ПсковГУ Сергей Кулдин. Он высказал мнение о том, что российские партии складывались в «странный период», «период реформ». И фактически партиями они как раз не являются. Почему? Свою точку зрения собеседник обосновал.

Фото: Сергей Кулдин / «ВКонтакте»

«Там просто есть лидеры, которые их формируют. Они харизматически на себя "натянули одеяло". И пока эти харизматические лидеры были - эти партии существовали. Поэтому у населения недоумение по поводу того, что такое партийная система в России. Во-первых, она очень молодая и еще не сложилась, поэтому здесь такой стабильности и не может быть. Все это еще находится в процессе длительного становления. Эти ожидания, наверное, все-таки имеют место быть. Пока эти партии не отвечают чаяниям каких-то широких социальных групп. Партии же обычно выходят из общественных организаций. Они снизу формируются. Исторически так было, в истории политических учений. То, как у нас сформировались партии, - это просто было на скорую руку слеплено в рамках демократического ренессанса, перестройки всей этой. Собственно говоря, да, наверное, неудовлетворенность партийной системой существует».

По данным Избирательной комиссии Псковской области, к концу 2023 года в регионе насчитывалось сразу 19 региональных отделений политических партий. Все они официально зарегистрированы управлением Министерства юстиции по Псковской области и по бумагам действуют. И тем не менее, де-факто большинство из них у жителей региона не на слуху. И это говорит о многом...

Запрос на альтернативу у общества есть. Но и политических партий создано немало. Есть ли смысл «плодить» их дальше? Или, может быть, дело в другом? Возможно, необходимо изменить законодательство, сделать политические объединения более открытыми и демократичными, а их появление должно быть инициировано «снизу» - обществом, инициативными гражданами, а не «сверху» - властями. Сегодня же создать политическую партию без санкции из Кремля фактически невозможно.

Светлана Пикалева